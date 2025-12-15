15 de diciembre de 2025
El posteo de Franco Colapinto que generó revuelo por su futuro en la Fórmula 1

Un mensaje de fin de año del piloto argentino de Alpine Franco Colapinto despertó especulaciones en redes sociales. Repasá lo sucedido.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto volvió a captar la atención de sus fanáticos con un llamativo posteo en redes sociales, que despertó especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1 y, en particular, sobre el número que utilizará en la próxima temporada.

El piloto argentino de Alpine, que cerró el año saludando a sus seguidores, publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral y encendió el debate entre sus seguidores.

La frase que desató las dudas y la rápida reacción de Franco Colapinto

En su cuenta de Instagram, Colapinto compartió imágenes acompañadas por la canción Me vas a extrañar, de Damas Gratis, y un texto que decía: “Se van a extrañar las carreritas y el 43, pero dentro de poco volvemos”. La referencia al dorsal generó confusión inmediata entre los fanáticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dailycolapinto/status/2000241291205247300&partner=&hide_thread=false

El 43 seguirá siendo parte de la identidad de Franco Colapinto

Pese a las especulaciones, se confirmó que Franco Colapinto continuará utilizando el número 43 en la temporada 2026. El dorsal tiene un valor sentimental para el piloto, ya que es un homenaje a su padre, Aníbal Colapinto, quien compitió en el Turismo Nacional con ese mismo número.

Además, el 43 ya quedó marcado en la historia de la F1: Colapinto se convirtió en el primer piloto en sumar puntos con ese número, tras finalizar octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán, logrando cuatro unidades para Williams en Bakú.

Con la continuidad confirmada en Alpine para 2026, el argentino se tomará unos días de descanso en el país antes de regresar a Enstone, sede de la escudería francesa. Allí comenzará la preparación para una temporada exigente, que incluirá tests privados en Barcelona a fines de enero y ensayos oficiales en Bahréin en febrero, previo al arranque del calendario en el Gran Premio de Australia, en marzo.

