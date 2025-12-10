Por qué Franco Colapinto no estuvo en los test de postemporada en la F1

El auto de Franco Colapinto durante el GP de Abu Dabi, antes del cierre de temporada.

El piloto argentino Franco Colapinto no participó de los tests de postemporada de la Fórmula 1 en Abu Dabi y Alpine decidió reemplazarlo con Pierre Gasly y Kush Maini . La ausencia generó sorpresa ya que el pilarense será titular en 2026, en un día clave para probar neumáticos y evaluar rendimiento.

Sin Colapinto en pista, Alpine completó la jornada en el Yas Marina Circuit con Gasly —su compañero durante la temporada 2025— y Maini, quien afrontará su cuarto año en Fórmula 2.

El francés terminó en el puesto 20 , mientras que el piloto indio cerró la tabla en la posición 22 entre 25 participantes.

La prueba tuvo como objetivo evaluar los neumáticos para 2026 y cerrar oficialmente el año que consagró campeón a Lando Norris , quien superó por apenas dos puntos a Max Verstappen .

Otros ausentes y el piloto que dominó la jornada en Abu Dabi

Colapinto no fue el único ausente: Fernando Alonso, Lance Stroll, Max Verstappen y George Russell tampoco participaron, dejando a sus equipos sin sus pilotos principales para estas evaluaciones técnicas.

El más veloz del día fue el estadounidense Jack Crawford, de 20 años, quien con el Aston Martin marcó el mejor registro de la jornada y sorprendió por su consistencia.

Finalmente, Colapinto cerró su temporada sin puntos en sus 17 Grandes Premios disputados —tras reemplazar a Jack Doohan desde la fecha 8—, siendo su mejor resultado el 11° puesto en Países Bajos.