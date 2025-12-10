Por qué Franco Colapinto no estuvo en los test de postemporada en la F1

El piloto argentino Franco Colapinto no participó de los tests de postemporada de la Fórmula 1 en Abu Dabi y Alpine decidió reemplazarlo con Pierre Gasly y Kush Maini. La ausencia generó sorpresa ya que el pilarense será titular en 2026, en un día clave para probar neumáticos y evaluar rendimiento.
Por qué Franco Colapinto no formó parte de los test de postemporada
Sin Colapinto en pista, Alpine completó la jornada en el Yas Marina Circuit con Gasly —su compañero durante la temporada 2025— y Maini, quien afrontará su cuarto año en Fórmula 2.
Otros ausentes y el piloto que dominó la jornada en Abu Dabi
Colapinto no fue el único ausente: Fernando Alonso, Lance Stroll, Max Verstappen y George Russell tampoco participaron, dejando a sus equipos sin sus pilotos principales para estas evaluaciones técnicas.
El más veloz del día fue el estadounidense Jack Crawford, de 20 años, quien con el Aston Martin marcó el mejor registro de la jornada y sorprendió por su consistencia.
Finalmente, Colapinto cerró su temporada sin puntos en sus 17 Grandes Premios disputados —tras reemplazar a Jack Doohan desde la fecha 8—, siendo su mejor resultado el 11° puesto en Países Bajos.