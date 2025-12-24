Cuándo debutan el Tomba y Maipú en la Primera Nacional 2026

Este lunes se realizó el sorteo de la Primera Nacional 2026, el torneo de la Segunda División del fútbol argentino que reunirá a 36 equipos con el objetivo de lograr el ascenso a la Liga Profesional.
Godoy Cruz y el Deportivo Maipú buscarán ser protagonistas desde febrero en la exigente Primera Nacional. Repasá lo que se viene.
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba formará parte de la zona y Deportivo Maipú, que buscarán ser protagonistas en una competencia extensa y exigente.
La organización confirmó que el formato será el mismo de la temporada que acaba de finalizar, la cual coronó con los ascensos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto. De este modo, el certamen volverá a dividirse en dos zonas de 18 equipos, con un calendario de 34 fechas.
Será el fin de semana 7 de febrero.
Cada club enfrentará a los otros 17 equipos de su zona en partidos de ida y vuelta, respetando el mismo orden para ambos semestres. El campeonato comenzará el primer fin de semana de febrero y se disputará incluso durante el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
El único parate previsto será de dos semanas, una vez finalizada la primera ronda, para permitir el descanso de los planteles antes de encarar la segunda mitad del torneo.
El sistema de ascensos también se mantiene sin cambios. Los dos primeros de cada zona disputarán una final en estadio neutral para definir el primer boleto a la Liga Profesional. El perdedor de ese partido tendrá una segunda oportunidad a través del Reducido.
En ese mini torneo participarán los equipos ubicados del 2° al 8° puesto de cada zona. Las primeras instancias se jugarán a partido único en la cancha del mejor ubicado, hasta llegar a los cuartos de final, donde se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso.
En cuanto a los descensos, el esquema será idéntico al de 2025. Habrá cuatro equipos que perderán la categoría: los dos últimos de cada zona, que descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, según la afiliación de cada club.
Los 36 clubes que formarán parte de la Primera Nacional 2026 son:
Agropecuario, All Boys, Almirante Brown, Almagro, Atlanta, Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Chacarita, Colegiales, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta, Güemes de Santiago del Estero, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, Racing de Córdoba, San Martín de Tucumán, San Miguel, San Telmo, Temperley, Tristán Suárez, Midland, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, San Martín de San Juan, Ciudad Bolívar y Acassuso.
Con el sorteo ya realizado y el calendario en marcha, la Primera Nacional 2026 empieza a tomar forma y promete otra temporada intensa en la lucha por el ascenso.