Godoy Cruz y el Deportivo Maipú empiezan su sueño de ascenso

Primera Nacional 2026: el Tomba y el Cruzado ya conocen sus rivales

El torneo de la Primera Nacional tendrá 36 equipos, dos zonas y dos ascensos. Godoy Cruz y Deportivo Maipú buscarán ser protagonistas desde febrero.

Por Sitio Andino Deportes

Este lunes se realizó el sorteo de la Primera Nacional 2026, el torneo de la Segunda División del fútbol argentino que reunirá a 36 equipos con el objetivo de lograr el ascenso a la Liga Profesional.

Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba formará parte de la zona y Deportivo Maipú, que buscarán ser protagonistas en una competencia extensa y exigente.

La organización confirmó que el formato será el mismo de la temporada que acaba de finalizar, la cual coronó con los ascensos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto. De este modo, el certamen volverá a dividirse en dos zonas de 18 equipos, con un calendario de 34 fechas.

Zonas Primera Nacional

Zona A

All Boys

Ferro Carril Oeste

Deportivo Madryn

Chaco For Ever

Deportivo Morón

Estudiantes Caseros

Racing (Córdoba)

Los Andes

Mitre (Santiago del Estero)

Almirante Brown

Ciudad Bolívar

Colón de Santa Fe

Central Norte (Salta)

Godoy Cruz Antonio Tomba

San Telmo

San Miguel

Defensores de Belgrano

Acassuso

Zona B

Nueva Chicago

Atlanta

San Martín (Tucumán)

Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Almagro

Chacarita

San Martín (San Juan)

Temperley

Güemes (Santiago del Estero)

Tristán Suárez

Agropecuario

Patronato

Gimnasia y Tiro (Salta)

Deportivo Maipú

Quilmes

Colegiales

Atlético Rafaela

Midland

El debut de los mendocinos en la Primera Nacional

Godoy Cruz en su regreso a la Primera Nacional debutará

Deportivo Maipú enfrentará en el primer partido

Cómo se jugará el torneo de la Primera Nacional

Cada club enfrentará a los otros 17 equipos de su zona en partidos de ida y vuelta, respetando el mismo orden para ambos semestres. El campeonato comenzará el primer fin de semana de febrero y se disputará incluso durante el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El único parate previsto será de dos semanas, una vez finalizada la primera ronda, para permitir el descanso de los planteles antes de encarar la segunda mitad del torneo.

Ascensos: final y Reducido de la Primera Nacional

El sistema de ascensos también se mantiene sin cambios. Los dos primeros de cada zona disputarán una final en estadio neutral para definir el primer boleto a la Liga Profesional. El perdedor de ese partido tendrá una segunda oportunidad a través del Reducido.

En ese mini torneo participarán los equipos ubicados del 2° al 8° puesto de cada zona. Las primeras instancias se jugarán a partido único en la cancha del mejor ubicado, hasta llegar a los cuartos de final, donde se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso.

Descensos confirmados en la Primera Nacional

En cuanto a los descensos, el esquema será idéntico al de 2025. Habrá cuatro equipos que perderán la categoría: los dos últimos de cada zona, que descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, según la afiliación de cada club.

Los equipos participantes de la Primera Nacional

Los 36 clubes que formarán parte de la Primera Nacional 2026 son:

Agropecuario, All Boys, Almirante Brown, Almagro, Atlanta, Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Chacarita, Colegiales, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta, Güemes de Santiago del Estero, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, Racing de Córdoba, San Martín de Tucumán, San Miguel, San Telmo, Temperley, Tristán Suárez, Midland, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, San Martín de San Juan, Ciudad Bolívar y Deportivo Armenio o Acassuso.

Con el sorteo ya realizado y el calendario en marcha, la Primera Nacional 2026 empieza a tomar forma y promete otra temporada intensa en la lucha por el ascenso.

