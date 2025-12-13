13 de diciembre de 2025
Elecciones en Godoy Cruz: Chapini, Mansur y Sajú buscan conducir al Tomba

Este sábado el socio del fútbol del Tomba elegirá nuevas autoridades entre tres listas con proyectos deportivos distintos. Mirá lo que se viene.

El Tomba cambia de autoridades para volver a la máxima categoría.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba atraviesa uno de los momentos más sensibles de sus últimos 17 años: después de casi dos décadas en Primera División, el descenso reabrió tensiones, generó fracturas internas y dejó al club ante una definición institucional clave. Este sábado, los socios deberán elegir entre tres proyectos que buscan conducir la reconstrucción deportiva y marcar el rumbo del nuevo ciclo.

Todo sobre los candidatos del Tomba

El clima electoral llega cargado y dividido. Una parte importante de la hinchada está molesta con dos de los candidatos, Alejandro Chapini y José Mansur, dirigentes históricos que hoy compiten enemistados entre sí. Sectores del público tombino los señalan como responsables directos del deterioro que terminó en la pérdida de la categoría. La tercera lista, encabezada por Adrián Sajú, intenta instalarse como una opción de renovación frente a un oficialismo fragmentado y un socio que reclama cambios profundos.

En este contexto, Chapini, desde Fuerza Tombina, plantea un proyecto deportivo ya en marcha, basado en un plantel protagonista, un liderazgo técnico con experiencia en ascensos y una columna vertebral con identidad y personalidad. Su mensaje central es claro: planificación, convicción y un modelo pensado para volver a Primera División.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bodegue/status/1996394182282473487&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Mansur, referente de Unidad Tombina, propone un cambio inmediato en la conducción profesional. Si gana, Mariano Toedtli asumirá de forma automática como nuevo entrenador. Además, remarcó que fue el único candidato que habló personalmente con Omar Asad para informarle que no continuaría en caso de triunfo, marcando su intención de iniciar un nuevo ciclo deportivo desde el primer día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bodegue/status/1996394537791709336&partner=&hide_thread=false

Mientras tanto, Sajú, con Primero Godoy Cruz, impulsa un proyecto integral basado en cinco pilares: fútbol con identidad, obras estructurales, modernización de la vida social, jerarquización del fútbol femenino y transparencia institucional con asambleas trimestrales. Es la plataforma que más abarca lo social, deportivo e institucional, con fuerte énfasis en la infraestructura y el rol del socio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bodegue/status/1996387072639422955&partner=&hide_thread=false

Requisitos para votar en las elecciones del Tomba

Sábado 13 de diciembre

De 9 a 18 – Sede del club

Para votar es obligatorio:

  • Ser socio pleno activo o socio vitalicio

  • Tener más de 16 años

  • Contar con 6 meses de antigüedad

  • Tener la cuota al día

  • Presentar DNI

Si cumplís los requisitos pero no figurás en el padrón, debés acercarte a Secretaría para realizar el reclamo correspondiente.

