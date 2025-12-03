Elecciones en el Tomba: crece el misterio por las listas y los socios habilitados para votar

A menos de dos semanas de las elecciones en el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba , nada está completamente cerrado. Aunque trascendieron tres listas encabezadas por Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú, todavía hay negociaciones internas, nombres que no se confirman y una incógnita clave: cuántos socios podrán votar, cifra que podría acercarse a los 1.500 habilitados .

El golpe del descenso aceleró un proceso de reestructuración que derivó en un escenario electoral más abierto del esperado. Si bien las versiones indican que habrá tres listas —Chapini, Mansur y Sajú—, ninguna presentó aún la totalidad de los 26 integrantes que exige el estatuto para habilitar la participación.

La reunión clave de este martes dejó en claro que no habrá unidad entre Chapini y Mansur , pese a las conversaciones previas. Cada uno mantendrá su candidatura, mientras que Sajú—quien ya compitió en 2021—volverá a la escena buscando instalar un proyecto alternativo.

Entre los trascendidos figura que Da Fré acompañaría a Chapini y que Mansur estaría secundado por su hijo , pero hasta que las listas se oficialicen persisten dudas y movimientos silenciosos. En las próximas horas habrá novedades.

#River tiene INTERÉS y se CONTACTÓ con Godoy Cruz por Santino Andino.

Habrá novedades después de las elecciones en el Tomba.

@juansuraci|@BandaRoja_



Habrá novedades después de las elecciones en el Tomba.



— lautirivero21 (@_lautiriveroo) December 2, 2025

Cuántos podrán votar: la duda entre los 1.200 oficiales y los 1.500 que circulan

La otra gran incógnita gira en torno al padrón. Aunque desde el club se mencionó que 1.200 socios plenos estarían habilitados para votar el 13 de diciembre, fuentes cercanas a la vida institucional aseguran que el número real podría acercarse a los 1.500, dependiendo de la actualización final del registro y de los pagos al día.

La elección se realizará en la sede del Club, entre las 9 y las 18, en lo que se espera sea uno de los comicios más relevantes para el futuro inmediato del Tomba, que viene de perder la categoría tras 17 temporadas seguidas en Primera.

Con listas todavía en armado, negociaciones abiertas y un padrón en revisión, el clima electoral en Godoy Cruz promete una definición intensa y cargada de interrogantes.

Los posibles cuerpos técnicos y managers que baraja cada lista

Mientras las listas terminan de cerrarse, también empiezan a trascender los nombres que cada espacio propondría para conducir el fútbol profesional. El binomio Chapini/Da Fré tendría como DT a Luis García y como manager a Jorge Pidal o Mariano Andújar. En el caso de José Mansur, el apuntado es Mariano Toedtli como entrenador, mientras que la salida de Diego Colotto hacia Colón dejó vacante la figura del manager, aún sin alternativa confirmada. Por su parte, Adrián Sajú llevaría como DT al Turco Asad y apostaría por un manager “de la casa”, aunque todavía sin un nombre definido.