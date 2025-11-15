Llanto y desazón en Godoy Cruz, tras un descenso que se veía venir hace rato

El Tomba se fue a la B.

El Expreso no pudo con el Deportivo Riestra y no logró alcanzar el milagro, tras una tarde donde no ganó por una nueva fecha del Torneo Clausura. Fue 1 a 1 en la Calle Balcarce. Encima el resultado de Aldosivi tampoco ayudó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1989818429595943408&partner=&hide_thread=false La desazón de los hinchas de Godoy Cruz en las tribunas del Gambarte tras perder la categoría#LPFxTNTSports pic.twitter.com/TlPy911oIQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 15, 2025 El Tomba y una caída previsible En las tribunas, abrazos interminables, banderas caídas y miradas perdidas contaron una historia de tristeza profunda. Los hinchas del Expreso, los mismos que colmaron canchas de Argentina y Sudamérica, vivieron uno de los capítulos más dolorosos de su historia reciente. El evitable descenso no fue solo un resultado deportivo: fue un golpe emocional que atravesó familias, generaciones y barrios enteros de Mendoza, Además, el Expreso ganó un solo partido en el segundo semestre de visitante ante Platense 3-1 y lo peor de todo no ganó nunca en el renovado Gambarte.

Con la temporada terminada, el Expreso deberá rearmarse para competir en la Primera Nacional, un torneo duro, largo y complejo, donde el Tomba buscará retomar el camino que lo llevó a convertirse en referente del interior del país. La ilusión, pese al dolor, sigue latente: el sueño de volver será la bandera que acompañe cada entrenamiento y cada domingo en el que el Godoy Cruz empiece a transformarse en una nueva oportunidad futbolística.