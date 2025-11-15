15 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Traslado urgente

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves

Durante la madrugada de este sábado un accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves. Conocé todos los detalles del siniestro aquí.

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves

Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 02:30, un impactante accidente vial dejó como saldo a dos mujeres heridas. El siniestro se produjo en el Corredor del Oeste, a la altura de Palmares Valley, en Luján de Cuyo.

Los detalles del accidente vial

Según datos oficiales, el siniestro se produjo mientras el vehículo circulaba de sur a norte por el Corredor del Oeste. Por causas que aún se investigan, la conductora, A.C. de 18 años, perdió el control del automóvil, que terminó en la banquina este.

Lee además
Luján de Cuyo y su compromiso con los servicios esenciales.
Infraestructura hídrica

Luján transforma el sistema de agua potable con una obra que soluciona un problema histórico
Algunas de las motos incautadas en los operativos de la Policía de Mendoza. 
prevención del delito

Nuevos operativos de la Policía de Mendoza, esta vez, en Luján y Rivadavia

Personal del SEC asistió en el lugar a las jóvenes y las trasladó al Hospital Central. Allí se determinó que la conductora presentaba fractura de costilla con perforación de pulmón y fue inmediatamente llevada a quirófano. La acompañante, N.Q.C. de 24 años, sufrió politraumatismos con TEC grave y permanece internada en Terapia Intensiva.

Temas
Seguí leyendo

La Ruta del Vino en Luján de Cuyo: Bodegas, historia y gastronomía

Luján de Cuyo crea el Banco de Tierras y un Fondo para obras estratégicas

Qué dejó el impactante incendio en Ezeiza: resultados del relevamiento oficial

Trágica muerte de un hombre en un accidente vial en San Rafael

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus

Nuevo giro en el caso de Julieta Silva: denunció amenazas y pidió medidas de protección

Cayó en Las Heras un hombre vinculado a una banda dedicada al robo de motos

Megaoperativo de la Policía de Mendoza en Maipú: los resultados

LO QUE SE LEE AHORA
Qué dejó el impactante incendio en Ezeiza: resultados del relevamiento oficial
Datos oficiales

Qué dejó el impactante incendio en Ezeiza: resultados del relevamiento oficial

Las Más Leídas

Federico Sturzenegger presidió la reunión con los referentes de la vitivinicultura argentina en el INV
Motosierra y vino

Un encuentro tenso en el INV: la vitivinicultura desafía la desregulación de Sturzenegger

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas.
Avanza el debate

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen
Propuesta al aire libre

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves
Traslado urgente

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: La gente está dejando de consumir servicios públicos
ENTREVISTA

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: "La gente está dejando de consumir servicios públicos"

Te Puede Interesar

Empresas petroleras de Canadá estarán en Mendoza el lunes.
Cooperación empresarial

Empresas de Canadá llegan a la provincia de Mendoza para compartir innovación en gestión de pozos maduros

Por Sitio Andino Política
Presupuesto 2026: los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición.
Legislatura

Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

Por Florencia Martinez del Rio
Actividad del volcán Peteroa esta semana. video
Explicación oficial

El volcán Planchón Peteroa muestra señales internas pero sin aumentar su nivel de alerta

Por Claudio Altamirano