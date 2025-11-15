Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves

Los detalles del accidente vial Según datos oficiales, el siniestro se produjo mientras el vehículo circulaba de sur a norte por el Corredor del Oeste. Por causas que aún se investigan, la conductora, A.C. de 18 años, perdió el control del automóvil, que terminó en la banquina este.

Personal del SEC asistió en el lugar a las jóvenes y las trasladó al Hospital Central. Allí se determinó que la conductora presentaba fractura de costilla con perforación de pulmón y fue inmediatamente llevada a quirófano. La acompañante, N.Q.C. de 24 años, sufrió politraumatismos con TEC grave y permanece internada en Terapia Intensiva.

Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.