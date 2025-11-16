Hoy, 16 de noviembre, es el Día del Deportista en Argentina: origen y motivo

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 16 de noviembre se conmemora en Argentina el Día del Deportista, una jornada dedicada a reconocer a quienes se destacan en distintas disciplinas deportivas del país. A continuación, te contamos más detalles sobre el origen y la importancia de esta efeméride.

deportista (2) Por qué se celebra hoy el Día del Deportista en Argentina 16 de noviembre: Día del Deportista en Argentina El Día del Deportista en Argentina tiene su origen vinculado a la UNESCO, que estableció el Día de la Tolerancia el 16 de noviembre de 1995, con el objetivo de promover el respeto hacia opiniones y actitudes diferentes. En nuestro país, esta fecha se adoptó como Día Nacional del Deportista, siguiendo el lema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): "No te olvides que solamente es un juego".

Mientras que en otros países se conmemora el 6 de abril como Día Internacional del Deporte, en Argentina se eligió el 16 de noviembre para fomentar la práctica de cualquier disciplina deportiva, promoviendo la salud física y mental, así como la oportunidad de fortalecer el compañerismo y la integración entre las personas.

Algunos de los deportistas argentinos más destacados Con tres Copas Mundiales de fútbol, dos campeonatos mundiales de hockey femenino y medallas de oro en distintas disciplinas, el deporte argentino cuenta con numerosos nombres que quedarán en la historia y que siempre serán recordados, como:

Lionel Messi

Diego Maradona

Emanuel Ginóbili

Gabriela Sabatini

Luciana Aymar

Paula Paretto / Billiken Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 16 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Compartí la nota:







