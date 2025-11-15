15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol: origen, importancia y objetivo

Cada 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol. Descubrí en esta nota el origen de la efeméride, su importancia y los objetivos que persigue, y conocé por qué es fundamental reflexionar sobre los efectos del alcohol en la salud.
Cada 15 de noviembre, se conmemora el Día Mundial sin Alcohol. Conocé todos los detalles de esta efeméride.
Cada 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol. Descubrí en esta nota el origen de la efeméride, su importancia y los objetivos que persigue, y conocé por qué es fundamental reflexionar sobre los efectos del alcohol en la salud.
Según diversas fuentes, cada 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol, gracias a una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta jornada tiene como objetivo concienciar a la población mundial sobre los daños físicos y psicológicos que provoca el consumo excesivo de alcohol. El abuso de estas bebidas puede generar graves riesgos y consecuencias para la salud, entre los que se incluyen:
Con motivo de esta fecha, diversos organismos a nivel mundial organizan campañas para mostrar los efectos nocivos del consumo excesivo de alcohol y fomentar la conciencia y prevención entre la población. / diainternacionalde
Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 15 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.