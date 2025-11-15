15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol: origen, importancia y objetivo

Cada 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol. Descubrí en esta nota el origen de la efeméride, su importancia y los objetivos que persigue, y conocé por qué es fundamental reflexionar sobre los efectos del alcohol en la salud.

no alcohol (2) Hoy, 15 de noviembre, es el Día Mundial sin Alcohol Por qué se celebra el Día Mundial sin Alcohol Según diversas fuentes, cada 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol, gracias a una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta jornada tiene como objetivo concienciar a la población mundial sobre los daños físicos y psicológicos que provoca el consumo excesivo de alcohol. El abuso de estas bebidas puede generar graves riesgos y consecuencias para la salud, entre los que se incluyen:

Dificultades de memoria.

Enfermedades cardíacas y hepáticas.

Cáncer de mama, boca, garganta, colon, hígado, laringe y recto.

Daño en las mucosas del aparato digestivo.

Aumento de la presión arterial.

Accidentes cerebrovasculares.

Violencia e irritabilidad.

Dificultades de erección en los hombres.

Sensación de hormigueo en brazos y piernas.

Daños al feto durante el embarazo, incluyendo el Síndrome de Alcoholismo Fetal (SAF). Con motivo de esta fecha, diversos organismos a nivel mundial organizan campañas para mostrar los efectos nocivos del consumo excesivo de alcohol y fomentar la conciencia y prevención entre la población. / diainternacionalde

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 15 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

