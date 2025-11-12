De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en noviembre 2025

La Ayuda Escolar Anual de Anses es un beneficio del Gobierno nacional destinado a quienes cobran AUH, Asignación Familiar o por Hijo con Discapacidad. En esta nota te contamos el monto actualizado para quienes perciban el pago durante noviembre de 2025.
Qué es la Ayuda Escolar de ANSES y cuánto recibirás en noviembre 2025
La Ayuda Escolar Anual es un pago único que ANSES entrega a estudiantes de todos los niveles educativos, pensado para apoyar a los sectores más vulnerables y cubrir gastos en útiles e insumos escolares. Además, las familias de los estudiantes pueden cobrarlo sin límite de edad, siempre que presenten la documentación requerida.
Según la información oficial, en los próximos meses los beneficiarios de este programa recibirán los siguientes montos actualizados:
Valor general: $42.039
Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén y algunos departamentos de Mendoza, Salta y Formosa): $56.075
Zona 2 (Chubut): $70.135
Zona 3 (Catamarca, Jujuy y Salta, en regiones mineras o de baja densidad poblacional): $83.797
Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797
No obstante, este año se implementará un complemento extraordinario que duplica el monto habitual, elevando el beneficio a $85.000 por hijo.
Es importante destacar que esta asignación se abona junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, siempre que se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año. La acreditación se realiza a los 60 días desde la presentación. / Clarín
Cómo solicitar la Ayuda Escolar 2025
Para solicitar la Ayuda Escolar 2025, es necesario seguir estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES: Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal.
Seleccionar la sección "Hijos": Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar".
Descargar el formulario: Obtener el formulario correspondiente a cada hijo.
Completar y firmar: Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
Subir el formulario: Cargar una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.