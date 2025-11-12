12 de noviembre de 2025
De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en noviembre 2025

La Ayuda Escolar Anual es un beneficio otorgado por Anses para acompañar a niños y adolescentes en cada ciclo lectivo. Mirá de cuánto es el monto en noviembre.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Ayuda Escolar Anual de Anses es un beneficio del Gobierno nacional destinado a quienes cobran AUH, Asignación Familiar o por Hijo con Discapacidad. En esta nota te contamos el monto actualizado para quienes perciban el pago durante noviembre de 2025.

Qué es la Ayuda Escolar de ANSES y cuánto recibirás en noviembre 2025

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que ANSES entrega a estudiantes de todos los niveles educativos, pensado para apoyar a los sectores más vulnerables y cubrir gastos en útiles e insumos escolares. Además, las familias de los estudiantes pueden cobrarlo sin límite de edad, siempre que presenten la documentación requerida.

Según la información oficial, en los próximos meses los beneficiarios de este programa recibirán los siguientes montos actualizados:

  • Valor general: $42.039
  • Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén y algunos departamentos de Mendoza, Salta y Formosa): $56.075
  • Zona 2 (Chubut): $70.135
  • Zona 3 (Catamarca, Jujuy y Salta, en regiones mineras o de baja densidad poblacional): $83.797
  • Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797

No obstante, este año se implementará un complemento extraordinario que duplica el monto habitual, elevando el beneficio a $85.000 por hijo.

Es importante destacar que esta asignación se abona junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, siempre que se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año. La acreditación se realiza a los 60 días desde la presentación. / Clarín

Cómo solicitar la Ayuda Escolar 2025

Para solicitar la Ayuda Escolar 2025, es necesario seguir estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES: Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal.
  • Seleccionar la sección "Hijos": Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar".
  • Descargar el formulario: Obtener el formulario correspondiente a cada hijo.
  • Completar y firmar: Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
  • Subir el formulario: Cargar una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.

Si querés consultar el calendario de pagos completo de noviembre, con todas las asignaciones detalladas, hacé clic aquí.

