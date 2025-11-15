Empresas de Canadá llegan a la provincia de Mendoza para compartir innovación en gestión de pozos maduros

Este lunes 17 de noviembre, la provincia de Mendoza recibirá a una delegación de empresas de la provincia de Canadá de Alberta que arribarán a la provincia para participar de una jornada técnica y una ronda de negocios orientada a compartir experiencias, tecnologías y buenas prácticas para la gestión de campos petroleros maduros y convencionales.
Las actividades se desarrollarán en el Diplomatic Hotel (Av. Belgrano 1041) y comenzarán a las 9.00 horas con el seminario internacionalDe Alberta a Mendoza: gestionando la complejidad de campos petroleros maduros, organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense junto con sus socios provinciales.
La apertura estará a cargo de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien dará la bienvenida a la delegación y a los participantes del sector energético local. Luego se presentará Roger McMechan, presidente del Canadian Global Energy Forum (CGEF), con una exposición técnica sobre la estrategia operativa aplicada en pozos maduros en Alberta.