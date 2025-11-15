15 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cooperación empresarial

Empresas de Canadá llegan a la provincia de Mendoza para compartir innovación en gestión de pozos maduros

Más de diez firmas de Canadá especializadas expondrán sobre soluciones para la industria petrolera. Las actividades se desarrollarán en el Diplomatic Hotel.

Empresas petroleras de Canadá estarán en Mendoza el lunes.

Empresas petroleras de Canadá estarán en Mendoza el lunes.

Por Sitio Andino Política

Este lunes 17 de noviembre, la provincia de Mendoza recibirá a una delegación de empresas de la provincia de Canadá de Alberta que arribarán a la provincia para participar de una jornada técnica y una ronda de negocios orientada a compartir experiencias, tecnologías y buenas prácticas para la gestión de campos petroleros maduros y convencionales.

Las actividades se desarrollarán en el Diplomatic Hotel (Av. Belgrano 1041) y comenzarán a las 9.00 horas con el seminario internacional De Alberta a Mendoza: gestionando la complejidad de campos petroleros maduros, organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense junto con sus socios provinciales.

Lee además
El Gobierno Nacional se acerca a su primera privatización.
Cambio estructural en el sistema ferroviario

El Gobierno Nacional ultima el pliego para la privatización del Belgrano Cargas
Universidades rechazan el aumento.
Presupuesto Nacional 2026

Las universidades rechazan el aumento previsto y reclaman que se aplique la ley de actualización

La apertura estará a cargo de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien dará la bienvenida a la delegación y a los participantes del sector energético local. Luego se presentará Roger McMechan, presidente del Canadian Global Energy Forum (CGEF), con una exposición técnica sobre la estrategia operativa aplicada en pozos maduros en Alberta.

Quiénes integran la delegación de Canadá en la provincia de Mendoza

La misión está conformada por diez empresas reconocidas internacionalmente por su innovación y su oferta de soluciones especializadas para la industria energética. Participan:

  • Adaga Solutions: Optimización en perforación, completamiento y análisis en tiempo real.
  • Brace Tool: Herramientas de control de flujo, presión y accesorios wireline/slickline para fondo de pozo.
  • Cognitive Systems: Monitoreo avanzado de maquinaria eléctrica rotativa mediante tecnología patentada.
  • Computer Modelling Group (CMG): Simulación avanzada de yacimientos y análisis geocientífico.
  • DataCan Services: Equipos de medición de presión y temperatura para fondo y superficie.
  • Lateral Completions: Tecnologías solubles para terminación de pozos, como dissolvable frac plugs.
  • SAIT (Southern Alberta Institute of Technology): Programas de capacitación técnica de alto nivel para el sector energético.
  • SSI Artificial Lift: Sistemas inteligentes de artificial lifting que permiten ajustar parámetros operativos sin detener el pozo.
  • Team Snubbing: Operación de equipos de snubbing y servicios de control de presión a nivel global.
  • Validere: Soluciones integradas para gestión de datos, calidad de fluidos y monitoreo ambiental (emisiones alcance 1, 2 y 3).
image

Inscripciones en la provincia de Mendoza

Para participar en la ronda de negocios, se solicita completar el formulario de inscripción indicando con qué empresas canadienses se desea coordinar reuniones.

Por otro lado, quienes deseen asistir al seminario de las 9.00 horas pueden registrarse mediante el enlace incluido en la invitación distribuida por la Cámara: https://forms.gle/vJcfrPRwPxj9VL1t8

Temas
Seguí leyendo

Milei evalúa viajar a EE.UU. antes de fin de año para firmar el acuerdo comercial

Elecciones en Chile: cuál es el vínculo comercial con Mendoza

Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

Dividen el área de Scioli y se la reparten entre Adorni y Santilli: qué pasará con el exgobernador

Milei sobre versiones de eliminación del monotributo: "Son mentiras y operaciones de delincuentes"

Bullrich se reunió Villarruel en el Senado y ambas destacaron que la reunión fue "positiva" y "constructiva"

Confirman que Luis Petri llega a Malargüe para el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Cornejo le agradeció a Santilli por destrabar un crédito millonario para Mendoza y le reclamó obras viales

LO QUE SE LEE AHORA
Presupuesto 2026: los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición.
Legislatura

Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

Las Más Leídas

Federico Sturzenegger presidió la reunión con los referentes de la vitivinicultura argentina en el INV
Motosierra y vino

Un encuentro tenso en el INV: la vitivinicultura desafía la desregulación de Sturzenegger

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas.
Avanza el debate

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen
Propuesta al aire libre

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves
Traslado urgente

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: La gente está dejando de consumir servicios públicos
ENTREVISTA

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: "La gente está dejando de consumir servicios públicos"

Te Puede Interesar

Empresas petroleras de Canadá estarán en Mendoza el lunes.
Cooperación empresarial

Empresas de Canadá llegan a la provincia de Mendoza para compartir innovación en gestión de pozos maduros

Por Sitio Andino Política
Presupuesto 2026: los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición.
Legislatura

Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

Por Florencia Martinez del Rio
Actividad del volcán Peteroa esta semana. video
Explicación oficial

El volcán Planchón Peteroa muestra señales internas pero sin aumentar su nivel de alerta

Por Claudio Altamirano