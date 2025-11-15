Empresas de Canadá llegan a la provincia de Mendoza para compartir innovación en gestión de pozos maduros

Empresas petroleras de Canadá estarán en Mendoza el lunes.

Este lunes 17 de noviembre, la provincia de Mendoza recibirá a una delegación de empresas de la provincia de Canadá de Alberta que arribarán a la provincia para participar de una jornada técnica y una ronda de negocios orientada a compartir experiencias, tecnologías y buenas prácticas para la gestión de campos petroleros maduros y convencionales .

Las actividades se desarrollarán en el Diplomatic Hotel (Av. Belgrano 1041) y comenzarán a las 9.00 horas con el seminario internacional De Alberta a Mendoza: gestionando la complejidad de campos petroleros maduros , organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense junto con sus socios provinciales.

La apertura estará a cargo de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , quien dará la bienvenida a la delegación y a los participantes del sector energético local. Luego se presentará Roger McMechan, presidente del Canadian Global Energy Forum (CGEF), con una exposición técnica sobre la estrategia operativa aplicada en pozos maduros en Alberta.

Por la tarde, de 14.00 a 17.30 horas, se realizará la ronda de negocios , un espacio diseñado para que empresas mendocinas puedan vincularse con compañías canadienses que buscan explorar oportunidades de asociación, provisión de servicios, transferencia tecnológica, capacitación y desarrollo conjunto.

Quiénes integran la delegación de Canadá en la provincia de Mendoza

La misión está conformada por diez empresas reconocidas internacionalmente por su innovación y su oferta de soluciones especializadas para la industria energética. Participan:

Adaga Solutions: Optimización en perforación, completamiento y análisis en tiempo real.

Optimización en perforación, completamiento y análisis en tiempo real. Brace Tool: Herramientas de control de flujo, presión y accesorios wireline/slickline para fondo de pozo.

Herramientas de control de flujo, presión y accesorios wireline/slickline para fondo de pozo. Cognitive Systems: Monitoreo avanzado de maquinaria eléctrica rotativa mediante tecnología patentada.

Monitoreo avanzado de maquinaria eléctrica rotativa mediante tecnología patentada. Computer Modelling Group (CMG): Simulación avanzada de yacimientos y análisis geocientífico.

Simulación avanzada de yacimientos y análisis geocientífico. DataCan Services: Equipos de medición de presión y temperatura para fondo y superficie.

Equipos de medición de presión y temperatura para fondo y superficie. Lateral Completions: Tecnologías solubles para terminación de pozos, como dissolvable frac plugs.

Tecnologías solubles para terminación de pozos, como dissolvable frac plugs. SAIT (Southern Alberta Institute of Technology): Programas de capacitación técnica de alto nivel para el sector energético.

Programas de capacitación técnica de alto nivel para el sector energético. SSI Artificial Lift: Sistemas inteligentes de artificial lifting que permiten ajustar parámetros operativos sin detener el pozo.

Sistemas inteligentes de artificial lifting que permiten ajustar parámetros operativos sin detener el pozo. Team Snubbing: Operación de equipos de snubbing y servicios de control de presión a nivel global.

Operación de equipos de snubbing y servicios de control de presión a nivel global. Validere: Soluciones integradas para gestión de datos, calidad de fluidos y monitoreo ambiental (emisiones alcance 1, 2 y 3).

Inscripciones en la provincia de Mendoza

Para participar en la ronda de negocios, se solicita completar el formulario de inscripción indicando con qué empresas canadienses se desea coordinar reuniones.

Por otro lado, quienes deseen asistir al seminario de las 9.00 horas pueden registrarse mediante el enlace incluido en la invitación distribuida por la Cámara: https://forms.gle/vJcfrPRwPxj9VL1t8