7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Producción

Petróleo: Mendoza llama a licitación nacional e internacional para explotar cinco áreas

El gobierno de la provincia de Mendoza llama a licitación nacional e internacional para cinco áreas hidrocarburíferas. Los detalles.

Mendoza llama a licitación nacional e internacional para explotar cinco áreas hidrocarburíferas.

Mendoza llama a licitación nacional e internacional para explotar cinco áreas hidrocarburíferas.

 Por Cecilia Zabala

El Gobierno aprobó el llamado para adjudicar concesiones de explotación de petróleo por 25 años. El pliego costará U$S15.000 y habrá un pago inicial atado a la producción proyectada. Definieron qué pasivos ambientales quedan fuera de los futuros adjudicatarios.

Lee además
El gobernador viaja a Emiratos Árabes para participar en la feria energética más importante del mundo
misión oficial

Alfredo Cornejo viaja a Emiratos Árabes para participar en la feria energética más importante del mundo
El Gobierno flexibilizó los controles en la industria vitivinícola: elimina más de 900 normas.
Cambios

El Gobierno flexibilizó los controles en la industria vitivinícola: elimina más de 900 normas

Con este llamado, la Provincia de Mendoza busca dinamizar la explotación de áreas revertidas o libres.

Plazos y condiciones económicas

Las concesiones de explotación tendrán un plazo de 25 años, contado desde la publicación del decreto que las otorgue en el Boletín Oficial.

Se fija un Pago Inicial equivalente al 0,5% de la producción acumulada proyectada (Np) para los primeros diez años del plan de explotación. Ese pago podrá abonarse a prorrata desde el otorgamiento y por hasta 10 años, siempre que el concesionario lo solicite dentro de los 30 días posteriores a la publicación del decreto de adjudicación y con aprobación de la Autoridad de Aplicación. Según el decreto, esta modalidad busca valorizar las áreas y desalentar sobreestimaciones de reservas incorporando proyecciones más conservadoras.

El pliego para participar en el proceso tendrá un valor de U$S 15.000, pagaderos en pesos al tipo de cambio vendedor billete del Banco Nación del día hábil anterior al pago, con destino al Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas.

Qué pasa con los pasivos ambientales

El decreto incorpora el informe técnico ambiental de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (Anexo VIII). Allí se detalla que las áreas Atamisqui, El Manzano y Puesto Molina Norte presentan pasivos a sanear, mientras que Loma Cortaderal–Cerro Doña Juana y Puntilla del Huincán no registran instalaciones de superficie a abandonar ni pasivos ambientales.

De forma expresa, se aclara que los pasivos ambientales preexistentes no estarán a cargo de los futuros adjudicatarios. Esos saneamientos corresponderán a los sujetos pasivos que los generaron. No obstante, el pliego general establece que el adjudicatario deberá presentar un plan de trabajo y cronograma respecto de los pasivos preexistentes detectados por la Autoridad de Aplicación, en el marco del seguimiento ambiental.

El llamado se encuadra en la titularidad provincial de los recursos energéticos (reforma constitucional de 1994) y en la normativa vigente: Ley Nacional 17.319 y sus modificaciones introducidas por la Ley Bases 27.742 (con su decreto reglamentario 1057/2024), Ley Nacional 26.197 de autonomía provincial sobre hidrocarburos y Ley Provincial 7.526. La convocatoria utiliza el Pliego de Bases y Condiciones aprobado previamente por el Decreto 1382/2025.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este viernes 7 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de noviembre de 2025

El vino mendocino conquistó Burdeos: Mendoza, protagonista en los premios Best Of Wine Tourism

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 6 de noviembre de 2025

Mendoza reunirá a especialistas en las Primeras Jornadas Nacionales de Oleoturismo

Por qué la digitalización en RR.HH. es clave para liderar el cambio empresarial

En su día los bancarios en alerta: rentabilidad, fintech y reforma laboral

Por qué los bancos no abrirán el jueves 6 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de noviembre de 2025

Las Más Leídas

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La medida rige para todos los niveles y modalidades
Atención

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Las menores están internadas en el hospital Notti. Mientras, la justicia inició una causa por maltrato infantil en San Martín.
dos hermanas internadas

Investigan en San Martín un grave caso de maltrato infantil

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Te Puede Interesar

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo.
Ajuste

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo

Por Florencia Martinez del Rio
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Por Natalia Mantineo
Conoce los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza.
Atención

Conocé los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza

Por Pablo Segura