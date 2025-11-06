La Lepra ya está en Mendoza y arrancó la celebración por la Copa Argentina

En las últimas horas, el plantel profesional del Club Sportivo Independiente Rivadavia arribó a Mendoza para dar inicio a la caravana y celebrar junto a los hinchas, tras consagrarse campeón de laCopa Argentina de Fútbol. A continuación, te mostramos imágenes y detalles.
La Lepra celebra en Mendoza su título de Copa Argentina
Temprano por la mañana, el Aeropuerto Internacional El Plumerillo se tiñó de azul con la presencia de decenas de fanáticos del Azul del Parque, que se acercaron para recibir al plantel campeón. Entre cánticos, banderas y abrazos, la euforia y la emoción se hicieron sentir desde el primer momento.
Por otro lado, las calles mendocinas también se llenaron de color y alegría. Hinchas de Independiente Rivadavia acompañaron la euforia desde las veredas, luciendo con orgullo camisetas y banderas con los colores del club. Otros optaron por celebrar desde sus autos, haciendo sonar bocinas, agitando banderas por las ventanillas
Finalmente, pasado el mediodía, el plantel profesional de Independiente Rivadavia arribó a la provincia de Mendoza en medio de una gran expectativa. Apenas salieron del aeropuerto, los jugadores fueron recibidos por una multitud que los ovacionó. Minutos después, subieron a un micro turístico e iniciaron una caravana triunfal por las principales calles de la ciudad.
El recorrido concluirá en el Estadio Bautista Gargantini, epicentro de la celebración. Afuera, el público se congrega para disfrutar de un ambiente lleno de entusiasmo y festejos que contagian a todos.