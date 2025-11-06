La Lepra ya está en Mendoza y arrancó la celebración por la Copa Argentina Foto: Yemel Fil

La Lepra celebra en Mendoza su título de Copa Argentina Temprano por la mañana, el Aeropuerto Internacional El Plumerillo se tiñó de azul con la presencia de decenas de fanáticos del Azul del Parque, que se acercaron para recibir al plantel campeón. Entre cánticos, banderas y abrazos, la euforia y la emoción se hicieron sentir desde el primer momento.

Lepra campeón Foto: Yemel Fil Lepra campeón (2) Foto: Yemel Fil Por otro lado, las calles mendocinas también se llenaron de color y alegría. Hinchas de Independiente Rivadavia acompañaron la euforia desde las veredas, luciendo con orgullo camisetas y banderas con los colores del club. Otros optaron por celebrar desde sus autos, haciendo sonar bocinas, agitando banderas por las ventanillas

Lepra campeón (3) Foto: Yemel Fil Lepra campeón (4) Foto: Yemel Fil Finalmente, pasado el mediodía, el plantel profesional de Independiente Rivadavia arribó a la provincia de Mendoza en medio de una gran expectativa. Apenas salieron del aeropuerto, los jugadores fueron recibidos por una multitud que los ovacionó. Minutos después, subieron a un micro turístico e iniciaron una caravana triunfal por las principales calles de la ciudad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Lepra campeón (6) Foto: Yemel Fil Lepra campeón (7) Foto: Yemel Fil El recorrido concluirá en el Estadio Bautista Gargantini, epicentro de la celebración. Afuera, el público se congrega para disfrutar de un ambiente lleno de entusiasmo y festejos que contagian a todos.