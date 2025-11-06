Marinelli, el héroe inesperado: Independiente Rivadavia hizo historia en la Copa Argentina.

Embed "Molina":

Porque Gonzalo Marinelli le atajó dos veces su penal en la final de la #CopaArgentina pic.twitter.com/fmxAi3hnMl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 6, 2025 El penal que cambió la historia en Independiente Rivadavia Marinelli, de 36 años, ingresó a los 45 minutos del complemento y sufrió el empate de Argentinos. Pero el destino le tenía preparado un momento de gloria: en la tanda de penales, le atajaron un remate a Molina, aunque el árbitro Nicolás Ramírez lo anuló por adelantamiento. En la repetición, el arquero volvió a lucirse, esta vez lanzándose hacia el otro palo y sellando la victoria de la “Lepra”. El colombiano Sebastián Villa ejecutó el último penal y desató la euforia azul.

Nacido en José C. Paz en 1989, Marinelli inició su carrera en River Plate. Permaneció en el club entre 2008 y 2013, atravesando los años del descenso y el regreso a Primera, pero sin llegar a debutar. Su estreno oficial llegó recién en Atlético de Rafaela, en 2014, curiosamente frente al club que lo formó, en una derrota 2-0 en el Monumental.

Una carrera de segundas oportunidades Tras su paso por Rafaela, River lo dejó libre y Huracán lo incorporó. Allí logró el ascenso a Primera y ganó la Copa Argentina 2014, aunque sin gran continuidad. Más tarde jugó en Colón de Santa Fe, donde solo disputó un encuentro, también en Copa Argentina y ante Huracán. Marinelli parecía destinado a un papel secundario en cada club.

En 2018 encontró su lugar en el mundo: Tigre. En Victoria se transformó en referente y alcanzó la gloria al ganar la Copa de la Liga 2019 ante Boca y lograr el ascenso a Primera en 2021. Disputó 132 partidos, con 39 vallas invictas, y se fue como ídolo en 2023, otra vez con el pase en su poder. De libre a leyenda En enero de 2024, Marinelli firmó con Independiente Rivadavia. Apenas había jugado dos partidos en Copa Argentina antes de esta final, pero su actuación lo consagró como el héroe inesperado de una provincia que celebra un título histórico. De suplente a protagonista, el arquero bonaerense escribió en Córdoba la página más brillante de su carrera y del fútbol mendocino. Fuente: NA