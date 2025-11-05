5 de noviembre de 2025
Independiente Rivadavia define la Copa Argentina 2025 frente a Argentinos: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Bicho en la final de la Copa Argentina de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra busca el milagro.

La Lepra busca el milagro.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia buscará esta noche hacer historia en la final de la Copa Argentina 2025, cuando enfrente a Argentinos Juniors en el Estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba. El encuentro comenzará a las 21.10 y será transmitido por TyC Sports. Seguí las alternativas del cotejo en vivo por Sitio Andino.

El equipo de Alfredo Berti llega a la definición después de eliminar nada menos que a River Plate, y sueña con levantar por primera vez un trofeo nacional en sus 113 años de historia. Enfrente tendrá a un rival de peso y con experiencia en finales: Argentinos, campeón de América en 1985 y uno de los equipos más regulares del año.

Por el triunfo

Final de Copa Argentina: la Lepra y el Bicho reviven una historia que empezó con Maradona en 1979
Emoción leprosa: el video de Independiente Rivadavia antes de la final de la Copa Argentina

La Lepra, con todo para la gran noche

Berti guardó a todos los titulares en la última fecha del Clausura pensando exclusivamente en esta final. El DT apostará por la velocidad de Sebastián Villa y la presencia ofensiva de Alex Arce, el máximo goleador del equipo, que compartirá ataque con Matías Fernández.

En las tribunas de la cancha de Instituto se espera una multitud leprosa, con banderas, bombos y el sueño de ver al equipo levantar su primer título nacional.

Una cita con la historia

Independiente Rivadavia llega a esta final como el primer equipo mendocino en alcanzar una definición de Copa Argentina.

El partido representa una oportunidad única para el conjunto del Parque, que viene de una campaña inolvidable en el certamen.

El rival será Argentinos Juniors, dirigido por Nicolás Diez, que dejó en el camino a Belgrano de Córdoba en semifinales por 2- 1 y buscará sumar una nueva estrella. Tiene jugadores como López Muñoz y Molina.

La Lepra, en cambio, va por la gloria eterna: el primer título nacional de su historia, el mismo que soñaron generaciones de hinchas que hoy coparán Córdoba para gritar más fuerte que nunca.

La síntesis de la Lepra

Emoción leprosa: el video de Independiente Rivadavia antes de la final de la Copa Argentina

