Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Un grave accidente vial ocurrió esta mañana en el oeste de la Ciudad de Mendoza, cuando un auto protagonizó un choque y terminó volcado, provocando que un hombre sufriera heridas, lo que obligó a las autoridades a una intervención, de urgencia, de ambulancias del SEC, aunque afortunadamente la víctima está fuera de peligro.

El siniestro ocurrió en Gran Capitan Sur y Cichiti, en inmediaciones al barrio Olivares de Ciudad, generando un importante despliegue policial en la escena.

Trabajaron policías de la jurisdicción, Tránsito Municipal y Accidentología Vial, entre otros .

Según la reconstrucción del siniestro, todo ocurrió minutos antes de las 8 cuando un Renault Clio, patente KOK904, volcó en la esquina mencionada.

El vehículo era conducido por Néstor González, quien circulaba por Cichiti de norte a sur y por causas que se intentan esclarecer, perdió el dominio del rodado para luego derrapar y volcar.

La víctima, explicó que al momento del siniestro, la calle estaba mojada por lo que se cree que esto, junto a una brusca maniobra, generó el accidente vial.

La gravedad del siniestro causó susto en los vecinos de la zona, quienes asistieron al damnificado, quien afortundamente fue atendido rápidamente por médicos. Luego se informó que sólo sufrió golpes leves.

El conductor fue sometido a un control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, dijeron fuentes policiales.