Detienen a un conductor ebrio que causó un accidente vial en Godoy Cruz

Un conductor alcoholizado causó un accidente vial en Godoy Cruz y quedó demorado en una comisaría, a disposición de la justicia.

El lugar donde ocurrió el accidente vial.

El lugar donde ocurrió el accidente vial. 

 Por Pablo Segura

Un hombre de 55 años que manejaba con un avanzado estado de alcoholemia fue detenido luego de causar un accidente vial en Godoy Cruz, en tanto que, al ser sometido al control de alcoholemia, el mismo arrojó un resultado de 2,7 gramos.

El hecho ocurrió en la noche del martes en el cruce de las calles Sarmiento y 9 de Julio, en Godoy Cruz, en tanto que, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

No obstante, el acusado quedó demorado por algunas horas y se le inició un proceso contravencional por la infracción.

Según fuentes policiales, todo ocurrió a las 21, cuando el ahora acusado manejaba una Renault Kangoo por Sarmiento al oeste.

Al llegar al cruce con 9 de Julio intentó girar a la izquierda para abordar esa calle (está prohibido), pero en ese momento chocó con un Gol Trend que manejaba una mujer de 45 años y se movilizaba por la misma calle, al este.

Tras el accidente vial se originó una fuerte discusión entre los dos conductores, por lo que el personal policial llegó rápidamente al lugar.

A los pocos minutos, la mujer se retiró del lugar, en tanto que el hombre que quedó en la escena fue sometido a un control de alcoholemia. El mismo arrojó un resultado sorprendente: 2,7 gramos de alcohol en sangre.

Ante esto, por directivas de la justicia, el hombre fue trasladado, en calidad de aprehendido, a una comisaría de Godoy Cruz, en tanto que ahora deberá afrontar un proceso contravencional, con el pago de la multa incluido.

