Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.

Este miércoles a las 12, se conoció el esperado destino de los alumnos que aspiraban a un banco en los cuatro colegios restantes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) . Ellos son: escuela Martín Zapata, Colegio Universitario Central (CUC), Magisterio y el Departamento de Aplicaicón Docente (DAD).

Los resultados de la asignación de bancos se pueden conocer en la página oficial de la UNCuyo y en las de cada institución. Este proceso determina a cuál de las escuelas y modalidades ingresarán los estudiantes.

Formación y empleo Lavalle entregó diplomas a 43 cuidadores de personas mayores en articulación con la UNCuyo

"La asignación de bancos se realiza mediante el cruce de los datos de los promedios obtenidos en las pruebas de Lengua y Matemática con las cinco opciones de colegio y modalidad que los alumnos solicitaron al momento de rendir. Es un proceso riguroso que prioriza el puntaje alcanzado por cada aspirante", explicó María Ana Barrozo , directora de Educación Secundaria de la UNCuyo, a Sitio Andino.

Universidad Nacional de Cuyo: se conoció la asignación de bancos para las escuelas restantes.

Una vez conocida la escuela y modalidad asignada, los estudiantes deben asistir a la escuela para aceptar el banco que les tocó. De no presentarse, la vacante se codensira rechazada.

Este mismo proceso de asignación ya se realizó en los colegios técnicos Liceo Agrícola y la Escuela de Agronomía de General Alvear. En estas instituciones, fue necesario publicar dos listas (una el 27 y otra el 30 de octubre), ya que en la primera instancia no se presentaron todos los alumnos a ocupar los bancos.

Magisterio - 362817 Una de las escuelas en las que se asignan los bancos es el Magisterio. foto: Axel Lloret

Fechas clave para la matriculación

La matriculación de los alumnos que obtuvieron un banco en la primera instancia se debe realizar desde el 6 al 11 de noviembre, de 8.30 a 17.

El segundo listado de ingresantes se dará a conocer el 14 de noviembre a partir de las 12 .

La matriculación para este segundo grupo será el 17 y 18 de noviembre, también de 8.30 a 17.

En cuanto al Departamento de Aplicación Docente (DAD), el sorteo de turnos se realizará el 13 de diciembre, a partir de las 9.30, en forma presencial.

Requisitos para la matriculación

Una vez que el estudiante ha obtenido y aceptado su banco, debe asistir a la escuela asignada con la siguiente documentación obligatoria:

Partida de nacimiento actualizada.

Dos fotos tipo carnet.

Certificado de alumno regular de la escuela en la que está cursando 7° grado.

Original y copia del DNI .

El resto de la documentación será solicitada por cada colegio en particular.

colegio universitario central CUC - 50978 La asignación del banco, en todos los establecimientos, se realiza de manera presencial. Cristian Lozano

Toda la información relevante, incluidos los listados, se puede consultar en la página de la UNCuyo, específicamente en el sitio denominado "Ingreso a escuelas". También se puede consultar en la págima web de cada establecimiento escolar.