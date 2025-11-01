1 de noviembre de 2025
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

Los estudiantes del colegio universitario sufrieron un accidente vial y uno de ellos falleció. Las autoridades de la UNCuyo despidieron con dolor a Fausto.

Como medida adicional, esa institución de educación secundaria no tendrá actividades el próximo lunes 3 de noviembre.

“La rectora de la UNCUYO, Esther Sanchez; el vicerrector, Gabriel Fidel; el secretario Académico, Julio Aguirre; el director y la vicedirectora del CUC, Gustavo Ciancio y Silvina Bonfanti, decretaron tres días de duelo y banderas a media asta por el trágico accidente que cobró la vida de un estudiante de primer año de la Escuela y graves heridas en otro”, se informó en un comunicado.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez; y el vice rector, Gabriel Fidel.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo decretaron tres días de duelo por la muerte de Fausto.

Asimismo, las autoridades indicaron que acompañan “a la comunidad del CUC, a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes en tan difícil y triste momento”.

Por último, despidieron “con mucho dolor al estudiante fallecido” y rogaron “por la pronta recuperación del herido”.

El accidente en el Parque San Martín por el que murió un estudiante del CUC

El trágico accidente vial ocurrió este sábado al mediodía en el Parque General San Martín, donde dos menores fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Boulogne Sur Mer, frente al Mendoza Tenis Club, y uno de ellos perdió la vida.

accidente vial Parque General San Martín niño muerto 01-11-25
El trágico hecho ocurrió este mediodía en la avenidad Boulogne Sur Mer.

El hecho se registró cerca de las 12.15, entre Clark y Manuel A. Sáez. Un Volkswagen UP!, al mando de una mujer de 82 años, transitaba por la tradicional avenida en dirección norte, cuando al arribar a la mencionada intersección, aparentemente cruzó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes, que cruzaban por el lugar a pie.

Un movil policial se movilizó al lugar tras la advertencia de testigos, y los efectivos constataron que uno de los niños, Fausto (13), había fallecido a raíz del impacto, mientras que el otro sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al hospital Humberto Notti.

