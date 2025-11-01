Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

“La rectora de la UNCUYO, Esther Sanchez; el vicerrector, Gabriel Fidel; el secretario Académico, Julio Aguirre; el director y la vicedirectora del CUC, Gustavo Ciancio y Silvina Bonfanti, decretaron tres días de duelo y banderas a media asta por el trágico accidente que cobró la vida de un estudiante de primer año de la Escuela y graves heridas en otro”, se informó en un comunicado.
Asimismo, las autoridades indicaron que acompañan “a la comunidad del CUC, a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes en tan difícil y triste momento”.
Por último, despidieron “con mucho dolor al estudiante fallecido” y rogaron “por la pronta recuperación del herido”.
El accidente en el Parque San Martín por el que murió un estudiante del CUC
El trágico accidente vial ocurrió este sábado al mediodía en el Parque General San Martín, donde dos menores fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Boulogne Sur Mer, frente al Mendoza Tenis Club, y uno de ellos perdió la vida.
El hecho se registró cerca de las 12.15, entre Clark y Manuel A. Sáez. Un Volkswagen UP!, al mando de una mujer de 82 años, transitaba por la tradicional avenida en dirección norte, cuando al arribar a la mencionada intersección, aparentemente cruzó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes, que cruzaban por el lugar a pie.
Un movil policial se movilizó al lugar tras la advertencia de testigos, y los efectivos constataron que uno de los niños, Fausto (13), había fallecido a raíz del impacto, mientras que el otro sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al hospital Humberto Notti.