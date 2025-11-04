Los datos que encendieron las alarmas y por los que ahora piden cambios a la Boleta Única

Más allá de los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en algunos sectores se encendieron las alarmas sobre el conocimiento de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la Boleta Única . Los datos que ponen en duda si los votantes entendieron cómo votar.

Durante el escrutinio definitivo, la Junta Electoral Provincial detectó un patrón que preocupó a las autoridades: miles de votantes marcaron únicamente la categoría de Senadores Provinciales, y se infiere que fue creyendo que correspondía al “voto lista completa” . Esa presunta confusión no sólo alteró la proporcionalidad de los resultados en varias categorías, sino que reveló fallas en la comprensión del diseño de la Boleta Única.

Más de lo que dejaron las comicios Los que se quedaron en casa y la caída del voto en blanco: el pulso de las urnas en Mendoza

El fenómeno, que se repitió en distintos departamentos, tuvo una consecuencia directa en el aumento del voto en blanco, particularmente en las categorías de Diputados Provinciales y Concejales .

Si bien las autoridades consideraron que la jornada se desarrolló con normalidad y el sistema funcionó correctamente, los datos del escrutinio mostraron una diferencia significativa entre las categorías provinciales y municipales en cuanto a la cantidad de voto en blanco .

Un proyecto para rediseñar la Boleta Única

A partir de esa experiencia, las senadoras oficialistas Ángela Floridia y Yamel Ases presentaron un proyecto en la Legislatura provincial para modificar la Ley Nº 9375, que regula la Boleta Única de Sufragio en Mendoza. La iniciativa busca actualizar el diseño general del instrumento de votación, incorporando mejoras orientadas a la claridad visual, la accesibilidad cognitiva y la identificación partidaria.

El eje de la reforma está en el rediseño del casillero de “VOTO LISTA COMPLETA”. Según la propuesta, ese recuadro dejaría de ubicarse en la esquina superior derecha —por encima del nombre de la agrupación y en letras blancas— para pasar a estar en el centro de la columna de cada partido político, con un mayor tamaño, borde resaltado y fondo blanco. De ese modo, se supone que el votante podrá identificar con mayor facilidad el espacio que le permite elegir todas las categorías de una misma fuerza.

voto lista completa

El proyecto oficialista propone además una revisión integral de la estructura vertical de la Boleta Única, con el fin de jerarquizar las categorías provinciales y municipales, ordenar la disposición de la información y mejorar la legibilidad general.

Los números que encendieron las alarmas

En las elecciones 2025, teniendo en cuenta la categoría de diputados nacionales, votó el 69,83% del padrón, según información oficial, es decir 1.061.936 de los 1.520.709 habilitados para votar.

En el caso de las elecciones provinciales, el análisis es más fino, teniendo en cuenta que se votaron tres categorías: senadores provinciales, diputados provinciales y concejales en 12 de los 18 departamentos.

Además, los casos de los cargos provinciales se votaron por secciones electorales, mientras que los de concejales por departamentos.

Comparando las categorías de senadores y diputados nacionales (sumando los votos de las cuatro secciones electorales), la diferencia entre los votos en blancos es notable. En el caso de senadores, fueron 76.777 votos en blanco, mientras que en diputados alcanzó los 125.145 votos. En el caso del voto nulo, en senadores llegó a 31.344 votos y en diputados a 30.027.

Una de las causas que puede explicar la diferencia entre los votos en blanco de diputados y senadores es el desconocimiento sobre la Boleta Única ya que la opción de lista completa estaba en el borde superior, arriba de los logos de los partidos y fotos de los concejales, mientras que la opción para senadores figuraba primera entre las categorías, seguida por diputados y tercera la categoría de concejales en los 12 departamentos en los que se eligieron ediles.

Voto en blanco en los municipios

El voto en blanco en esta categoría fue muy alto en varios departamentos: