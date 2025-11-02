Lavalle entregó diplomas a 43 cuidadores de personas mayores en articulación con la UNCuyo

Entrega de diplomas a adultos mayores en Lavalle.

Esta oferta en educación, impulsada con el objetivo de formar recurso humano especializado en el cuidado del adulto mayor en el departamento lavallino, se cursó en el CEIL ubicado en Villa Tulumaya. La propuesta estuvo dirigida a personas mayores de 18 años con educación primaria completa.

Belén Álvarez, coordinadora académica del diplomado, destacó la activa participación de la gestión del área de Educación: "Fue fácil trabajar con el municipio. Todo era predisposición, todo era sí, todo era resolver los posibles problemas o dificultades que teníamos. Realmente la distancia no se sintió".

image Nuevas fuentes de trabajo en Lavalle La formación de las flamantes egresadas/os estuvo centrada en prepararlas para un cuidado integral del adulto mayor, ya sea desde áreas como la nutrición y la psicología, y que estén capacitadas para satisfacer cualquier necesidad que pueda surgir para mejorar su calidad de vida. Un cursado que se llevó a cabo gracias también al compromiso de sus estudiantes: "Esta red de mujeres que hoy están acá es porque cada una se pudo sostener con una colega, con una amiga, con un compañero", tal como lo expresó Teresa Cabezas, directora de Educación.

Con la meta de lograr plasmar estos conocimientos adquiridos en nuevas fuentes de trabajo en Lavalle, Juan Jaime dejo abierta la alternativa para que la Oficina de Empleo funcione como nexo, uniendo a estas profesionales con quienes requieran de sus servicios.