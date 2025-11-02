2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Formación y empleo

Lavalle entregó diplomas a 43 cuidadores de personas mayores en articulación con la UNCuyo

La propuesta se dictó en el CEIL de Villa Tulumaya de Lavalle con enfoque integral en nutrición, psicología y bienestar del adulto mayor.

Entrega de diplomas a adultos mayores en Lavalle.

Entrega de diplomas a adultos mayores en Lavalle.

Esta oferta en educación, impulsada con el objetivo de formar recurso humano especializado en el cuidado del adulto mayor en el departamento lavallino, se cursó en el CEIL ubicado en Villa Tulumaya. La propuesta estuvo dirigida a personas mayores de 18 años con educación primaria completa.

Lee además
Edgardo González intendente de Lavalle.
Capital del vino casero

Lavalle reunió a productores y estudiantes en un encuentro que potencia la vitivinicultura familiar
El robo ocurrió en zona de El Vergel, en Lavalle. 
falsos policías

Violento robo a una familia en Lavalle: le llevaron todos los ahorros

Belén Álvarez, coordinadora académica del diplomado, destacó la activa participación de la gestión del área de Educación: "Fue fácil trabajar con el municipio. Todo era predisposición, todo era sí, todo era resolver los posibles problemas o dificultades que teníamos. Realmente la distancia no se sintió".

image

Nuevas fuentes de trabajo en Lavalle

La formación de las flamantes egresadas/os estuvo centrada en prepararlas para un cuidado integral del adulto mayor, ya sea desde áreas como la nutrición y la psicología, y que estén capacitadas para satisfacer cualquier necesidad que pueda surgir para mejorar su calidad de vida. Un cursado que se llevó a cabo gracias también al compromiso de sus estudiantes: "Esta red de mujeres que hoy están acá es porque cada una se pudo sostener con una colega, con una amiga, con un compañero", tal como lo expresó Teresa Cabezas, directora de Educación.

Con la meta de lograr plasmar estos conocimientos adquiridos en nuevas fuentes de trabajo en Lavalle, Juan Jaime dejo abierta la alternativa para que la Oficina de Empleo funcione como nexo, uniendo a estas profesionales con quienes requieran de sus servicios.

Temas
Seguí leyendo

Lavalle vivirá una cabalgata de fe rumbo a El Cavadito, para honrar a San Judas Tadeo

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Lavalle

Micaela Blanco Minoli del Frente de Izquierda votó en Lavalle y pidió participación masiva en Mendoza

Lavalle celebra una nueva edición del Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal

Tunuyán refuerza el programa de primera infancia con talleres y acompañamiento a familias

Rock en la Nave Cultural Mendoza: una noche con Chancho Va y Flanes para vibrar en vivo

San Rafael será representado en la Liga Nacional de Robótica 2025

Heladas tardías: cómo se defienden los cultivos ante el frío extremo

LO QUE SE LEE AHORA
Flanes y un toque junto a Chancho Va en la Nave Cultural Mendoza.
Música en la Ciudad

Rock en la Nave Cultural Mendoza: una noche con Chancho Va y Flanes para vibrar en vivo

Las Más Leídas

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud.
Disputa en el Valle de Uco

Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Te Puede Interesar

La expo minera mostró que la minería se consolida en la agenda de Mendoza.
balance

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Por Cecilia Zabala
Homicidio en Las Heras: qué hipótesis descartan los investigadores.
Investigación

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Por Sitio Andino Policiales
El FMI advierte que una dolarización podría limitar el crecimiento argentino
Estrategias

Estados Unidos evalúa promover la dolarización global y Argentina se ubica entre los posibles candidatos

Por Sitio Andino Economía