27 de octubre de 2025
{}
Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Lavalle

Estas elecciones 2025 le permitieron a la alianza La Libertad Avanza - Cambia Mendoza arrebatarle una banca al PJ. Conocé quiénes serán los nuevos concejales de Lavalle.

 Por Cecilia Zabala

En las elecciones deL domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Lavalle.

En las elecciones 2025, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

Los resultados de estas elecciones 2025 en Lavalle

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 37.29% obtiene 3 escaños.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 33.12% obtiene 2 escaños.

El partido Frente Verde con 6.26% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 4.49% obtiene 0 escaños.

El partido Frente de Izquierda con 2.73% obtiene 0 escaños.

El partido Provincias Unidas con 12.34% obtiene 0 escaños.

El Partido de los jubilados con 1.72% obtiene 0 escaños.

El partido Protectora con 2.04% obtiene 0 escaños.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Lavalle

El concejo lavallino tiene 10 bancas: 6 del PJ, divididos en dos bloques: María Eva Duarte de Perón y Carlos Masoero; 3 de la UCR-Cambia Mendoza y 1 de Libres del Sur.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas del PJ (la de Sabrina Baeza, Gimena Masoero y Luis Mangione) y 2 de la UCR (Laura Baldes y Herman Mercado).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Guadalupe Parés Martino, María Belén Quiroga, Diego Sifuente (PJ) y Walter González (UCR) y Carolina Castillo (Libres del Sur).

Los nuevos concejales de Lavalle

Juan Gregorio Jaime y Sabrina Baeza por el Frente Justicialista.

Natalia Castro, Carlos Groselj y Jesús Ceballos por La Libertad Avanza - Cambia Mendoza.

