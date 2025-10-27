Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Lavalle.

En las elecciones deL domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Lavalle .

En las elecciones 2025 , además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

Encuentro regional Lavalle celebra una nueva edición del Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal

Sufragio Micaela Blanco Minoli del Frente de Izquierda votó en Lavalle y pidió participación masiva en Mendoza

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 37.29% obtiene 3 escaños.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 33.12% obtiene 2 escaños.

El partido Frente Verde con 6.26% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 4.49% obtiene 0 escaños.

El partido Frente de Izquierda con 2.73% obtiene 0 escaños.

El partido Provincias Unidas con 12.34% obtiene 0 escaños.

El Partido de los jubilados con 1.72% obtiene 0 escaños.

El partido Protectora con 2.04% obtiene 0 escaños.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Lavalle

El concejo lavallino tiene 10 bancas: 6 del PJ, divididos en dos bloques: María Eva Duarte de Perón y Carlos Masoero; 3 de la UCR-Cambia Mendoza y 1 de Libres del Sur.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas del PJ (la de Sabrina Baeza, Gimena Masoero y Luis Mangione) y 2 de la UCR (Laura Baldes y Herman Mercado).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Guadalupe Parés Martino, María Belén Quiroga, Diego Sifuente (PJ) y Walter González (UCR) y Carolina Castillo (Libres del Sur).

Embed

Los nuevos concejales de Lavalle

Juan Gregorio Jaime y Sabrina Baeza por el Frente Justicialista.

Natalia Castro, Carlos Groselj y Jesús Ceballos por La Libertad Avanza - Cambia Mendoza.