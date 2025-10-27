Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Lavalle.

Por Cecilia Zabala 27 de octubre de 2025 - 20:09
En las elecciones deL domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales.
Qué se eligió en Lavalle.
En las
, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores. elecciones 2025
Los resultados de estas elecciones 2025 en Lavalle
El partido
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 37.29% obtiene 3 escaños.
El partido
Fuerza Justicialista Mendoza con 33.12% obtiene 2 escaños.
El partido
Frente Verde con 6.26% obtiene 0 escaños.
El partido
Frente Libertario Demócrata con 4.49% obtiene 0 escaños.
El partido
Frente de Izquierda con 2.73% obtiene 0 escaños.
El partido
Provincias Unidas con 12.34% obtiene 0 escaños.
El
Partido de los jubilados con 1.72% obtiene 0 escaños.
El partido
Protectora con 2.04% obtiene 0 escaños. Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Lavalle
El concejo lavallino tiene 10 bancas: 6 del PJ, divididos en dos bloques: María Eva Duarte de Perón y Carlos Masoero; 3 de la UCR-Cambia Mendoza y 1 de Libres del Sur.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas del PJ (la de Sabrina Baeza, Gimena Masoero y Luis Mangione) y 2 de la UCR (Laura Baldes y Herman Mercado).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Guadalupe Parés Martino, María Belén Quiroga, Diego Sifuente (PJ) y Walter González (UCR) y Carolina Castillo (Libres del Sur).
Los nuevos concejales de Lavalle
Juan Gregorio Jaime y Sabrina Baeza por el Frente Justicialista.
Natalia Castro, Carlos Groselj y Jesús Ceballos por La Libertad Avanza - Cambia Mendoza.