Elecciones 2025 en Lavalle qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante.

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025 , en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales . Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Lavalle .

El intendente de Lavalle, Edgardo González, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales ; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

En el caso de Lavalle, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 5 concejales:

Lavalle

Junín

Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)

Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)

La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

General Alvear

Malargüe

Además, Lavalle integra junto a Guaymallén, Las Heras y la Ciudad de Mendoza el Primer Distrito Electoral, donde se elegirán 6 senadores y 8 diputados provinciales.

Qué se vota en Lavalle

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Lavalle estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Primer Distrito Electoral y de los concejales.

En este último caso, serán cinco los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante Lavalle

El concejo lavallino tiene 10 bancas: 6 del PJ, divididos en dos bloques: María Eva Duarte de Perón y Carlos Masoero; 2 de la UCR-Cambia Mendoza y 1 de Libres del Sur.

LAVALLE CONCEJO DELIBERANTE

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas del PJ (la de Sabrina Baeza, Gimena Masoero y Luis Mangione) y 2 de la UCR (Laura Baldes y Herman Mercado).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Guadalupe Parés Martino, María Belén Quiroga, Diego Sifuente (PJ) y Walter González (UCR) y Carolina Castillo (Libres del Sur).