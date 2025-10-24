Lavalle celebra una nueva edición del Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal

El departamento de Lavalle vivirá el jueves 30 y viernes 31 de octubre, a partir de las 8.30 horas, en la Casa de la Historia y la Cultura “Juanita Vera” y en Viñedos locales , una nueva edición del Seminario Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal .

El Seminario es una iniciativa articulada por varios organismos que se unen para brindar un espacio de conocimiento y debate sobre la producción de vinos en la región , que cada año se prepara para recibir a profesionales que viajan desde distintos puntos de Latinoamérica.

Desde esa mirada coordinan el encuentro la Municipalidad de Lavalle, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, el Área de Coordinación de INV Departamental y la Asociación de Elaboradores de Vinos Caseros Lavalle. Por otra parte, se suman, con sus destacados profesionales, el Instituto Nacional de Vitivinicultura INV, INTA, las Facultades de Ciencias Agrarias, Tecnicatura Don Bosco, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Maza, Universidad de Salta, como así también organismos e instituciones educativas de los países participantes.

El Seminario tiene una trayectoria sostenida en el tiempo que tomó relevancia en América Latina . Esta edición cuenta con expositores de Argentina, Bolivia, Perú, México, Colombia y Chile.

image

Se abordarán diferentes temáticas como; la importancia de los micronutrientes en la vid, los procesos ancestrales de elaboración de vinos, el riego en momentos críticos y el estrés controlado, y la nueva Resolución 54 y 55/2024 del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Además, temas como el control de calidad sensorial de los vinos, la experiencia elaboradora de Chile, y la cronología de una experiencia de exportación exitosa en Bolivia. Por otro lado, se tratarán tópicos relacionados con la producción de vinos orgánicos, el uso de productos para controlar la Lobesia en viñedos, y la importancia de las condiciones microclimáticas en la formación de aromas y sabores, la valorización de subproductos vitivinícolas en Perú, el control de enfermedades en Colombia, y la experiencia de elaboradores de Lavalle.

image

El evento destaca por su importancia, ya que permite dar a conocer a través de especialistas competentes todo lo referente a la tarea vitícola y enológica en un vino casero y artesanal, como también un espacio apropiado para compartir las experiencias e inquietudes de los productores de América Latina. El seminario ofrece una oportunidad única para que los asistentes se actualicen sobre las últimas tendencias y técnicas en la producción de vinos artesanales.

Para mayor información, contactarse al 2615784137 y 2616226818. Y por email al [email protected].

image

Cronograma Seminario de Vino Casero y Artesanal en Lavalle

Jueves 30 de octubre

08:00 h - Acreditaciones

09:00 h - Apertura

09:30h - Micronutrientes en vid Ing.- Agr. Gustavo Aliquo

09:50h - Vinos: procesos ancestrales- Ing. Qca. Claudia Quini

10:10h - Riego: Momentos críticos y estrés controlado- Ing.Agr. Jorge Perez Peña

10:30h - Nueva Resolución 54 y 55/2024 INV VINOS CASEROS Y ARTESANALES-INV

11:00h .- Experiencia elaboradora de Chile- Lic. Luz Parraguez

11:20h - Control de calidad sensorial de los vinos INV

11:40h - Bolivia: Cronología de una experiencia de exportación exitosa-organigrama de pasos a seguir Lic. Vanesa Lisbeth Rivero

12:00h - Condiciones microclimaticas que favorecen: aromas y sabor- Téc. Sup. En Enología Veronica Moreno

12:20h - LOBESIA: productos que se puede utilizar en viñedos orgánicos Ing. Agr. Laura Sapico

13:40h - Ordenanza Municipal (reseña, edilicia, registros)- Ing.Agr. GUSTAVO RIVERO, ENÓL. ANGEL VAZQUEZ Y MMO. OMAR ALANIZ

14:00h - MÉXICO-Variedad emblemática de Parras de la Fuente - Coahuila- Enól. Paola Bermúdez Salomon

14:20h - Antocianos (MOMENTO OPTIMO DE COSECHA)- Lic. Carlos González

14:40h - Errores comunes y como evitarlos:defecto en vinos de elaboración artesanal- Ing. Agr. Marcos Masa

15:00h - Uso del refractómetro en la determinación del grado de madurez en la uva- Lic. David Cobos

15:20h - PERÚ- Valorización de sub productos vitivinícolas para la producción de biofertilizantes y enmiendas orgánicas en zonas áridas- Ing. Karl Mendoza

15:40h - Colombia:como controlar enfermedades ocacionadas por las altas presipitaciones y humedades- Ing. Agr. Jairo Smith Triviño

16:00h - Experiencia de Elaboradores de Lavalle- EnólL. Sonia Vazquez y Enól. Angel Vazquez

Viernes 31 de octubre

10:00h - Detección temprana de enfermedades crónicas en la vid Ing. Agr. Gustavo Rivero

11:00h - Cómo estamos regando? Propuesta de manejo en el riego intrafinca- Ing. Agr. Nicolas Croatto