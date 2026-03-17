Un tractor cayó en un canal de riego en Lavalle y dejó un herido

Por Sitio Andino Policiales







Un accidente se registró en Lavalle durante la tarde, cuando un hombre resultó herido tras volcar el tractor que conducía en un canal de riego. Aunque las causas del hecho aún se investigan, el conductor fue trasladado al hospital Dr. Domingo Sicoli.

Accidente en Lavalle: un tractor volcó y dejó un herido Pasadas las 16, sobre calle El Pantano, en la zona de 3 de Mayo, varios llamados al 911 alertaron sobre la presencia de un tractor verde con una rastra de disco dentro de un canal, junto a un hombre que habría resultado herido.

Accidente - Lavalle Por el accidente, no se reportan terceros involucrados. Foto: gentileza Al llegar al lugar, los servicios de emergencia asistieron al conductor, quien presentó politraumatismos a raíz del accidente. Posteriormente, fue trasladado al hospital Dr. Domingo Sicoli.

Las causas del accidente aún son materia de investigación y, hasta el momento, no se reportaron terceros involucrados.

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