17 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
tractor

Un tractor cayó en un canal de riego en Lavalle y dejó un herido

La víctima es el conductor del rodado, un hombre de 56 años, que sufrió heridas tras el accidente, el cual aún se investiga.

Un tractor cayó en un canal de riego en Lavalle y dejó un herido

Un tractor cayó en un canal de riego en Lavalle y dejó un herido

Por Sitio Andino Policiales

Un accidente se registró en Lavalle durante la tarde, cuando un hombre resultó herido tras volcar el tractor que conducía en un canal de riego. Aunque las causas del hecho aún se investigan, el conductor fue trasladado al hospital Dr. Domingo Sicoli.

Accidente en Lavalle: un tractor volcó y dejó un herido

Pasadas las 16, sobre calle El Pantano, en la zona de 3 de Mayo, varios llamados al 911 alertaron sobre la presencia de un tractor verde con una rastra de disco dentro de un canal, junto a un hombre que habría resultado herido.

Lee además
Incendio en Malargüe. video

Vecinos héroes de Malargüe rescataron a un joven y evitaron una tragedia en un incendio
Detuvieron en San Rafael a un hombre buscado por la Justicia de Rosario

Operativo en San Rafael: detienen a un prófugo buscado en Santa Fe
Accidente - Lavalle
Por el accidente, no se reportan terceros involucrados.

Por el accidente, no se reportan terceros involucrados.

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia asistieron al conductor, quien presentó politraumatismos a raíz del accidente. Posteriormente, fue trasladado al hospital Dr. Domingo Sicoli.

Las causas del accidente aún son materia de investigación y, hasta el momento, no se reportaron terceros involucrados.

Temas
Seguí leyendo

Tras la muerte de un trabajador en el Teatro Griego, la presidenta de la cooperativa salió a pedir disculpas en medio de la polémica

El "Bocadito", preso por matar a puñaladas en Godoy Cruz

Tras un operativo histórico contra el abigeato rescatan 19 caballos en grave estado y piden ayuda para salvarlos

Pasó un disco pare y provocó un accidente con una moto en Godoy Cruz

Alerta de Missing Children por una menor sacada de Mendoza y retenida por su madre

Robo y violenta agresión en Maipú

Manejaba ebrio por la Arístides Villanueva y quedó detenido

Brutal agresión a un hombre durante un robo en Maipú

LO QUE SE LEE AHORA
El Plan Estratégico contra el Abigeato en Mendoza logró un resultado inédito en la lucha contra el delito rural

Tras un operativo histórico contra el abigeato rescatan 19 caballos en grave estado y piden ayuda para salvarlos

Las Más Leídas

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

La obra social emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones y brindar su versión 

La respuesta de OSEP tras las acusaciones por la muerte del trabajador en el Frank Romero Day

La doble vía a San Juan, una de las obras que el Gobierno quiere reactivar en el corto plazo. video

Las opciones que evalúa Nación para destrabar obras frenadas en la Ruta 40 en Mendoza

El Gobierno de Mendoza ordenó reubicar las máquinas validadoras en los colectivos.

Mendoza redefine dónde pagar el colectivo con cambios en las máquinas a bordo