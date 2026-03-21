Atención turistas: se mantiene el cierre de la Laguna del Diamante

Atención turistas: nueva actualización sobre el cierre de la Laguna del Diamante

Considerada como uno de los destinos turísticos más imponentes de Mendoza , la Laguna del Diamante recibe cada año a cientos de visitantes. Sin embargo, su difícil acceso y las condiciones climáticas suelen limitar el ingreso , como ocurrió este 21 de marzo, cuando las autoridades dispusieron un cierre preventivo ante la presencia de nevadas tardías .

Aunque se espera su reapertura en los próximos días, el Ministerio de Energía y Ambiente informó recientemente una nueva actualización sobre las condiciones de acceso y seguridad en la zona .

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Cierran el acceso a la Laguna del Diamante: desde cuándo y por qué

Desde el Gobierno provincial confirmaron que el área natural permanecerá cerrada durante el domingo 22 y el lunes 23 de marzo, debido al temporal de nieve . La medida fue adoptada para garantizar la seguridad de los visitantes y del personal que trabaja en el lugar.

Si bien se aguardan nuevos comunicados oficiales , la presencia de nieve en marzo resulta llamativa porque suele marcar el cierre progresivo de la temporada estival , pero no es habitual en esta época del año .

Laguna del Diamante El área natural protegida continuará con su puertas cerradas este domingo 22 y lunes 23 de marzo a raíz del temporal. Cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales. pic.twitter.com/M4fQAOpNlc

Se recomienda a quienes tenían previsto visitar el lugar mantenerse informados y reprogramar sus actividades.

Horarios de ingreso a la Laguna del Diamante

En marzo, el ingreso será de 8 a 16 para las visitas diurnas y hasta las 18 para quienes opten por pernoctar.

Cómo llegar a la Laguna del Diamante

Ubicada a 220 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos, la Laguna del Diamante se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera principal, a los pies del volcán Maipo, de 5.323 metros de altura. El tiempo estimado de viaje desde la capital provincial es de aproximadamente cuatro horas.