21 de marzo de 2026
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Laguna del Diamante

Atención turistas: se mantiene el cierre de la Laguna del Diamante

Ante la medida vigente desde este sábado por nevadas tardías, el Ministerio de Energía y Ambiente confirmó novedades para los visitantes.

Atención turistas: nueva actualización sobre el cierre de la Laguna del Diamante

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Aunque se espera su reapertura en los próximos días, el Ministerio de Energía y Ambiente informó recientemente una nueva actualización sobre las condiciones de acceso y seguridad en la zona.

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Laguna del Diamante: ¿se mantiene cerrada?

Desde el Gobierno provincial confirmaron que el área natural permanecerá cerrada durante el domingo 22 y el lunes 23 de marzo, debido al temporal de nieve. La medida fue adoptada para garantizar la seguridad de los visitantes y del personal que trabaja en el lugar.

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Si bien se aguardan nuevos comunicados oficiales, la presencia de nieve en marzo resulta llamativa porque suele marcar el cierre progresivo de la temporada estival, pero no es habitual en esta época del año.

Se recomienda a quienes tenían previsto visitar el lugar mantenerse informados y reprogramar sus actividades.

Horarios de ingreso a la Laguna del Diamante

En marzo, el ingreso será de 8 a 16 para las visitas diurnas y hasta las 18 para quienes opten por pernoctar.

Cómo llegar a la Laguna del Diamante

Ubicada a 220 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos, la Laguna del Diamante se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera principal, a los pies del volcán Maipo, de 5.323 metros de altura. El tiempo estimado de viaje desde la capital provincial es de aproximadamente cuatro horas.

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