Lavalle inició el período legislativo 2026 con un repaso de obras, educación y desarrollo productivo

El departamento de Lavalle vivió la Apertura del Período de Sesiones 2026 en el Concejo Deliberante . El acto fue encabezado por el Intendente Edgardo González , quien brindó su discurso anual ante concejales y autoridades municipales.

Durante la apertura, el jefe comunal presentó un balance de la gestión y las proyecciones para el presente año , destacando inversiones en infraestructura, educación, vivienda, producción, deporte y políticas sociales alcanzadas en todo el territorio departamental

Todo listo en Lavalle: Edgardo González abre las sesiones y define las prioridades del año

Al inicio de su mensaje, González llamó a recuperar el valor del diálogo y la convivencia democrática. “En este momento de la historia es importante revalorizar el diálogo” , expresó. Sostuvo que las diferencias deben ser entendidas como una fortaleza para construir soluciones.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la obra pública, donde se destacó que durante el último período se ejecutaron 39.600 metros cuadrados de asfalto en distintos puntos del departamento, incluyendo calles estratégicas de Tulumaya, Barrio Tupac, Don Bosco y la Zona Sur.

Además, se concretaron 44 kilómetros de enripiado de calles, con una inversión estimada de $645 millones, mejorando la transitabilidad en distritos como Jocolí, Tres de Mayo, Jocolí Viejo, Gustavo André, Costa de Araujo y Tulumaya.

A su vez, el programa “Luz en Casa” permitió regularizar el suministro eléctrico de 262 familias, consolidando el acceso formal a este servicio en distintos barrios y loteos del departamento. Se mencionó que en infraestructura eléctrica y alumbrado público, se realizaron más de 15 km entre nuevas redes y la colocación de 363 luminarias led, mejorando la eficiencia energética en distintos puntos de Lavalle.

En el ámbito de seguridad ciudadana, se destacó el trabajo de vigilancia preventiva desde el Centro del Monitoreo municipal, junto al Ministerio de Seguridad. El sistema cuenta con 43 nodos estratégicos con 215 cámaras operativas y 24 centrales de alarma comunitaria, involucrando a 360 familias en la red preventiva.

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Educación, juventudes y formación en el departamento de Lavalle

En el discurso se destacó el trabajo en el fortalecimiento de la educación y las infancias y las políticas para jóvenes. El último año se crearon 2 salas de jardines maternales y se acompañó la apertura de 8 salas de 3 años junto a la Dirección General de Escuelas.

Actualmente, los jardines maternales municipales alcanzan a más de 550 niños, mientras que 230 niños participan del programa CAE. Se implementó el programa de controles Pediátricos, incluyendo odontología, oftalmología y estudios audiológicos en el marco de acciones de salud vinculadas al sistema educativo.

En cuanto a las oportunidades para estudiantes, el municipio triplicó el monto de las becas estudiantiles, destinando $24 millones para 200 jóvenes, y acompañó la realización de 350 pasantías en 45 oficinas municipales.

Desde el área de Juventud se logró la capacitación de 500 jóvenes con talleres de barbería, metalúrgica, pastas caseras y mantenimiento y reparación de lavarropas. Se destacó la participación de los jóvenes en festejos de la primavera, Día del Estudiante y las farándulas.

Vivienda y asistencia social en el departamento de Lavalle

El mandatario expresó que 100 familias recibieron su vivienda, mientras que 260 familias fueron beneficiadas con procesos de escrituración y 400 familias recibieron materiales de construcción para mejorar sus hogares.

Se incluyeron 235 familias para intervenciones en viviendas a través del programa “Mejoro Mi Casa”. En materia social, el municipio brindó 19.166 asistencias a familias durante 2025, incluyendo 5.709 familias alcanzadas por programas de emergencia social.

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Producción, ambiente y desarrollo local en el departamento de Lavalle

El área productiva también fue destacada dentro del balance, con la entrega de más de 300.000 plantines de tomate para productores de agricultura familiar, junto con programas de asistencia técnica y capacitaciones, alcanzando a más de 10.000 mil productores agropecuarios.

En trabajo conjunto con la Dirección de Ganadería de Provincia, se entregaron 70 antenas Starlink, para mejorar la conectividad de productores ganaderos. También, el municipio por segundo año consecutivo llevó los servicios municipales con el programa Más Cerca tuyo en todo el territorio departamental.

En el ámbito ambiental, el Centro Verde Municipal recicló 178.224 kilogramos de materiales reutilizables, lo que permitió generar con su venta, ingresos superiores a $15 millones y reducir los costos de gestión de residuos en más de $47 millones para la comuna.

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Deporte, cultura y turismo en el departamento de Lavalle

El municipio consolidó políticas de deporte social, con más de 5.000 personas participando en escuelas deportivas municipales y 2.800 deportistas compitiendo en torneos provinciales y nacionales, acompañados por una inversión superior a $150 millones.

En cultura, el departamento alcanzó 107 talleres culturales activos, posicionándose por segundo año consecutivo como el municipio con mayor inversión estatal en formación cultural en Mendoza. También, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y relgiiosa se colaboró con soporte técnico y logística en diversas festividades patronales del departamento.

Se organizaron 11 fiestas distritales en vendimia, la fiesta departamental, Paseo Federal y Bendición de los Frutos provincial. Este hecho histórico brindó la oportunidad a los lavallinos de conocer y fomentar la riqueza cultural de toda Mendoza.

En materia de Turismo se llevó adelante la inversión de la restauración del Museo Histórico Natural, que es un lugar visitado por más de 10 mil personas al año. También se mejoraron los espacios del Sitio Fundacional Algarrobo Histórico.

También desde esta área se brindó acompañamiento a artesanos y emprendedores que participaron en distintas ferias y eventos nacionales y provinciales. Lavalle tuvo presencia en la Feria Internacional de Turismo, y en el encuentro Inversa de Turismo, con operadores turísticos internacionales.

Además, se trabajó junto a la Red de Turismo Rural en la organización de la tradicional Fogata de San Pedro y San Pablo. Y se realizó una nueva edición del Circuito de Altos Limpios, un paseo de autos clásicos que recorre distintos puntos turísticos del departamento, que convocó a más de 2 mil personas.

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Edgardo González: un llamado al trabajo conjunto

En el cierre de su discurso, el intendente González reafirmó el compromiso de continuar trabajando junto a todos los sectores del departamento, expresando que: “La única forma de trabajar es juntos, estar unidos y mirar hacia el mismo lado. Lavalle es una familia y creemos en la política como herramienta de transformación social. Los convoco, me brindo y estoy a disposición para trabajar con aquellos que quieran estar y poner el pecho para que Lavalle siga creciendo”.