13 de marzo de 2026
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Edgardo González

Todo listo en Lavalle: Edgardo González abre las sesiones y define las prioridades del año

El acto se realizará el martes 17 en el Honorable Concejo Deliberante de Lavalle. El jefe comunal hará un balance de su gestión y anticipará los ejes de trabajo para este año.

Todo listo en Lavalle: Edgardo González abre las sesiones y define las prioridades del año

Todo listo en Lavalle: Edgardo González abre las sesiones y define las prioridades del año

Por Sitio Andino Departamentales

El próximo martes 17 de marzo, a partir de las 10, se llevará a cabo la apertura del período de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Lavalle, un acto institucional que marcará el inicio formal del trabajo legislativo en el departamento.

Durante la sesión especial, el intendente Edgardo González brindará su discurso anual ante los concejales, en el que realizará un repaso por las principales acciones de su gestión y presentará las proyecciones y prioridades para el nuevo ciclo.

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Edgardo González abre las sesiones y define las prioridades del año

La apertura de sesiones estará presidida por la titular del cuerpo deliberativo, Guadalupe Parés Martino, junto a los concejales que integran los distintos bloques políticos, entre ellos representantes de Unión Cívica Radical, Cambia Mendoza y Libres del Sur.

Este acto es uno de los momentos institucionales más relevantes del calendario político local, ya que en él se delinean los principales ejes que orientarán el trabajo legislativo y las políticas públicas que se impulsarán durante el año.

Desde la Municipalidad de Lavalle invitaron a la comunidad a seguir la apertura de sesiones a través de la transmisión en vivo que se realizará en sus redes sociales oficiales, tanto en Facebook (@LavalleMunicipio) como en su canal de YouTube (@muni.lavallemza).

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