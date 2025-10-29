Lavalle vivirá una cabalgata de fe rumbo a El Cavadito, para honrar a San Judas Tadeo

Cabalgata de fe en Lavalle durante el fin de semana.

image Cronograma de actividades en Lavalle en el paraje El Cavadito Las actividades comenzarán el viernes 31 de octubre, con la salida de la cabalgata gaucha desde la Plaza 9 de Julio de Costa de Araujo a las 8:30 horas, marcando el inicio de la peregrinación hacia El Cavadito.

El sábado la jornada iniciará con la llegada de la cabalgata gaucha a las 12:30 horas. Luego, a las 20.00 horas, se realizará el cierre de la novena, seguido por la misa y procesión de antorchas a las 21.00 horas, y una noche de espectáculos artísticos y destrezas criollas desde las 22:30 horas.

image Y el domingo se llevará a cabo la misa y bautismos a las 11.00 horas, continuando con la procesión a las 17.00 horas y culminando la celebración como marca la tradición con destrezas criollas a las 18.00 horas.

Esta festividad sirve como un espacio para la preservación de las raíces religiosas, culturales y populares del pueblo lavallino.

