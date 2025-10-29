29 de octubre de 2025
Sitio Andino
Tradición gaucha en movimiento

Lavalle vivirá una cabalgata de fe rumbo a El Cavadito, para honrar a San Judas Tadeo

La comunidad de Lavalle celebrará su tradicional fiesta patronal con misa, destrezas criollas, ferias y una peregrinación que partirá desde Costa de Araujo.

Cabalgata de fe en Lavalle durante el fin de semana.

Por Sitio Andino Departamentales

La Fiesta Patronal en honor a San Judas Tadeo se celebrará los días 1 y 2 de noviembre en el paraje El Cavadito, una de las zonas huarpes de Lavalle. El encuentro organizado por la Municipalidad de Lavalle, en conjunto con la Comunidad Huarpe Juan Bautista Villegas, contará con celebraciones religiosas, procesiones, espectáculos artísticos, comidas típicas y ferias de artesanías, en un ambiente de fe, tradición y encuentro comunitario.

image

Cronograma de actividades en Lavalle en el paraje El Cavadito

Las actividades comenzarán el viernes 31 de octubre, con la salida de la cabalgata gaucha desde la Plaza 9 de Julio de Costa de Araujo a las 8:30 horas, marcando el inicio de la peregrinación hacia El Cavadito.

El sábado la jornada iniciará con la llegada de la cabalgata gaucha a las 12:30 horas. Luego, a las 20.00 horas, se realizará el cierre de la novena, seguido por la misa y procesión de antorchas a las 21.00 horas, y una noche de espectáculos artísticos y destrezas criollas desde las 22:30 horas.

image

Y el domingo se llevará a cabo la misa y bautismos a las 11.00 horas, continuando con la procesión a las 17.00 horas y culminando la celebración como marca la tradición con destrezas criollas a las 18.00 horas.

Esta festividad sirve como un espacio para la preservación de las raíces religiosas, culturales y populares del pueblo lavallino.

