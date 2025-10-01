Virgen del Rosario: Lavalle vivirá tres días de fe, cultura y tradición

La Comunidad de Lagunas del Rosario en el departamento de Lavalle recibirá a fieles y visitantes, los días 10, 11 y 12 de octubre , que se reunirán en honor a la Virgen del Rosario para disfrutar de los atractivos culturales, históricos y turísticos que se ofrecen.

En esta oportunidad, las celebraciones religiosas tendrán lugar a partir de los días viernes 3 y domingo 5, con el inicio de la novena, misas y bautismo.

Encuentro en comunidad Lavalle tuvo su Farándula, elección de embajadores y shows musicales por el Día de la Primavera

A partir del viernes 10 será la salida de las Agrupaciones Gauchas y Centros tradicionalistas en peregrinación , la cual partirá desde Tulumaya, luego tendrá lugar la Novena y por último la Procesión de Antorchas.

El día sábado 11 podrá disfrutarse de los bautismos, también se podrá compartir el momento de la ornamentación de los Santos, luego, tendrá lugar la bienvenida a la Peregrinación Gaucha , para así continuar con el cierre de la Novena y Misa.

El domingo 12, quienes participen de las actividades podrán disfrutar de las destrezas gauchas, la mítica y tradicional misa del domingo, además, degustar comidas típicas en los bodegones que año a año acompañan esta tradición, también continuaran la misa y procesión, y para el gran cierre se disfrutará de los espectáculos artísticos.

Con el fin de afianzar la agenda religiosa y cultural de la provincia de Mendoza, que se enmarcará en el paisaje del secano donde el silencio, la historia de su pueblo, su gastronomía, costumbres y la icónica Capilla, se convierten en un verdadero atractivo.

La organización de la fiesta a cargo de la comisión de la Capilla, junto a la Comunidad Huarpe, trabaja arduamente en todos los detalles para brindar una estadía agradable a los visitantes, con el despliegue de la logística que aporta el Municipio.

image

Cronograma de actividades de la Fiesta Patronal en Lavalle

Viernes 3

19:30 horas - Inicio de Novena

Domingo 5

18.00 horas - Misa, bautismo y procesión

Viernes 10

08.00 horas - Salida de Peregrinación Gaucha

(desde Tulumaya)

19:30 horas - Novena, misa y Procesión con antorchas

Sábado 11

16.00 horas - Bautismo

17.00 horas - Llegada y bendición de Peregrinación

19:30 horas - Novena y misa

21:30 horas - Espectáculo Artístico

Domingo 12