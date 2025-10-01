Virgen del Rosario: Lavalle vivirá tres días de fe, cultura y tradición

La Comunidad de Lagunas del Rosario en el departamento deLavalle recibirá a fieles y visitantes, los días 10, 11 y 12 de octubre, que se reunirán en honor a la Virgen del Rosario para disfrutar de los atractivos culturales, históricos y turísticos que se ofrecen.
En esta oportunidad, las celebraciones religiosas tendrán lugar a partir de los días viernes 3 y domingo 5, con el inicio de la novena, misas y bautismo.
A partir del viernes 10 será la salida de las Agrupaciones Gauchas y Centros tradicionalistas en peregrinación, la cual partirá desde Tulumaya, luego tendrá lugar la Novena y por último la Procesión de Antorchas.
image
El día sábado 11 podrá disfrutarse de los bautismos, también se podrá compartir el momento de la ornamentación de los Santos, luego, tendrá lugarla bienvenida a la Peregrinación Gaucha, para así continuar con el cierre de la Novena y Misa.
El domingo 12, quienes participen de las actividades podrán disfrutar de las destrezas gauchas, la mítica y tradicional misa del domingo, además, degustar comidas típicas en los bodegones que año a año acompañan esta tradición, también continuaran la misa y procesión, y para el gran cierre se disfrutará de los espectáculos artísticos.
Con el fin de afianzar la agenda religiosa y cultural de la provincia de Mendoza, que se enmarcará en el paisaje del secano donde el silencio, la historia de su pueblo, su gastronomía, costumbres y la icónica Capilla, se convierten en un verdadero atractivo.
La organización de la fiesta a cargo de la comisión de la Capilla, junto a la Comunidad Huarpe, trabaja arduamente en todos los detalles para brindar una estadía agradable a los visitantes, con el despliegue de la logística que aporta el Municipio.
image
Cronograma de actividades de la Fiesta Patronal en Lavalle
Viernes 3
19:30 horas - Inicio de Novena
Domingo 5
18.00 horas - Misa, bautismo y procesión
Viernes 10
08.00 horas - Salida de Peregrinación Gaucha
(desde Tulumaya)
19:30 horas - Novena, misa y Procesión con antorchas
Sábado 11
16.00 horas - Bautismo
17.00 horas - Llegada y bendición de Peregrinación