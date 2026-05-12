13 de mayo de 2026
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Los mendocinos consumen cada vez más huevo y así crece la producción desde el Valle de Uco

Argentina es el país que más huevos consume en el mundo. Cómo crece la producción casera en el Valle de Uco.

Cada vez se consumen más huevos en Argentina: cómo crece la producción en Mendoza

Cada vez se consumen más huevos en Argentina: cómo crece la producción en Mendoza

Por Sitio Andino Departamentales

En un contexto donde la carne vacuna se volvió cada vez más cara para muchas familias, el huevo empezó a consolidarse como una de las alternativas más elegidas para sumar proteína animal en la mesa diaria. Versátil, rendidor y más económico que otros alimentos, su consumo sigue creciendo en Argentina, al punto de convertir al país en el mayor consumidor de huevos del mundo.

Según datos de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas, el consumo alcanzó un récord de 398 unidades por persona al año, mientras que la producción creció más del 18% en los últimos dos años. En Mendoza, particularmente en el Valle de Uco, también comenzó a notarse un aumento en la producción local.

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huevo gallina maple
Argentina es el país con el consumo per cápita de huevos más alto del mundo.

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Más demanda y una producción que se multiplicó

En diálogo con Noticiero Andino, el productor avícola Sergio Lazarola explicó que el crecimiento en el consumo se sintió con fuerza durante los últimos meses: “Lo hemos notado sobre todo en el verano donde hay mucha producción y mucha oferta de huevos, tanto convencionales como caseros. Aun así, la venta no ha caído y ha sido muy buena”, señaló.

Según detalló, el aumento de la demanda obligó incluso a incrementar considerablemente la producción.

Antes sacábamos alrededor de cinco o seis maples por día. Hoy quintuplicamos la producción y estamos entre 20 y 25 maples diarios en épocas de alta postura. Antes sacábamos alrededor de cinco o seis maples por día. Hoy quintuplicamos la producción y estamos entre 20 y 25 maples diarios en épocas de alta postura.

Sin embargo, explicó que la llegada del frío también impacta directamente sobre la producción. Los días más cortos y las bajas temperaturas reducen la postura de las gallinas. “En invierno puede bajar a 15 maples por día”, explicó el productor.

Qué diferencia a los huevos caseros de los tradicionales

Para Lazarola, una de las claves del crecimiento de este tipo de producción está vinculada a la calidad del producto y a la forma en la que son criadas las gallinas. “La gallina está menos estresada, más al aire libre y eso se nota en el aroma, en el color de la yema y en la frescura del huevo”, afirmó.

También explicó que el tipo de alimentación y la raza de la gallina influyen directamente en el color y las características del huevo.

maples de huevo
La crianza de las gallinas influye en la calidad del huevo.

La crianza de las gallinas influye en la calidad del huevo.

La proteína animal más económica

En medio de un escenario donde muchas familias buscan alternativas más accesibles para alimentarse, el huevo gana terreno no sólo por su precio sino también por su valor nutricional.

“Siempre decimos que es la proteína animal más barata que podemos encontrar”, sostuvo el productor.

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Embed - Crece la producción de huevos caseros: "Sacábamos de 5 a 6 maples por día, hoy sacamos 20 o 25"

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