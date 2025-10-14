14 de octubre de 2025
DEMANDA CRECIENTE

Consumo récord de huevos en Argentina: la industria analiza lanzar un maple de 60 unidades

El huevo se consolida como un alimento clave en la mesa argentina que podría generar movimientos en el mercado. Qué dicen desde el sector avícola.

El huevo se consolidó como el segundo alimento más importante en la dieta nacional, según un estudio elaborado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA). En primer lugar se ubican las carnes rojas y en tercero la leche.

De acuerdo con el relevamiento, el 30% de los hogares argentinos aumentó su consumo de huevos en el último año, duplicando el 15% registrado en 2023. En promedio, cada familia consume entre 6 y 12 unidades por semana. Entre las razones principales se destacan su accesibilidad económica y su alto aporte proteico.

Consumo récord: Argentina, entre los países con mayor ingesta

El dato más relevante del informe es que el consumo anual per cápita alcanzó las 380 unidades, una cifra que posiciona a la Argentina entre los países con mayor consumo de huevo en el mundo.

“En el primer semestre, el consumo fue de 190 huevos per cápita, equivalentes a 380 al año, lo que significa que es el más alto del mundo. Nos pone muy contentos porque demuestra que el trabajo que estamos haciendo da buenos frutos”, señaló Javier Prida, presidente ejecutivo de CAPIA.

Producción en alza: 60 millones de gallinas ponedoras

El crecimiento del consumo se refleja también en la producción: el país cuenta actualmente con casi 60 millones de gallinas ponedoras, que generan 571 huevos por segundo.

El sector emplea a más de 30.000 personas de forma directa, con una facturación superior a US$2.200 millones y exportaciones cercanas a US$50 millones anuales.

“Estimamos que la producción crecerá este año entre 5,8% y 6%, y el parque productivo un 5,5%, gracias a la eficiencia de los animales y la modernización de los galpones, muchos de los cuales incorporaron tecnología automática de última generación”, agregó Prida.

La industria analiza lanzar un maple de 60 unidades

El auge del consumo también comienza a verse en el mercado minorista. Según CAPIA, más del 57% de los consumidores manifestó interés en comprar maples de 60 huevos, frente al formato tradicional de 30.

Ante esa demanda, la Cámara analiza impulsar este nuevo formato familiar. Algunas granjas procesadoras ya están adaptando sus equipos para ofrecer la producción en estos envases ampliados.

“El auge del consumo es tan formidable que el sector está estudiando comercializar maples de 60 unidades, porque el formato actual les queda chico a muchas familias que adoptaron el huevo como una alternativa rendidora y saludable”, concluyó Prida/ Iprofesional

