Más allá del sueldo: qué buscan los colaboradores para quedarse en una empresa

Según el informe “Tendencias Laborales 2026: Nuevos Paradigmas de Flexibilidad, Bienestar y Atracción de Talento” de Great Place To Work y HIT, los colaboradores tienen 3 veces más probabilidades de permanecer en una empresa cuando pueden elegir dónde trabajar, más allá del salario . Esto no es un dato marginal: es la nueva línea de base que las organizaciones deben incorporar en su estrategia de gestión de personas.

Para los líderes de RRHH y los directivos, comprender cuáles son las demandas actuales de los colaboradores es el primer paso para tomar decisiones que impacten en la atracción, retención, compromiso y productividad del equipo.

La “flexibilidad” ya no es un diferencial, sino una expectativa mínima para los jóvenes talentos. El formato (presencial o híbrido) ya no tiene la incidencia de años anteriores, sino la capacidad de libertad de “adaptar” una determinada jornada laboral.

Las áreas de RRHH de empresas importantes han observado que si el colaborador percibe “confianza” y “respaldo” por parte de sus líderes, se observa un incremento en su productividad.

El bienestar del colaborador ya no quedó reducido a un descuento, gym pass o viernes con jornada reducida. El ecosistema emocional de las personas se convirtió en la variante más importante, que tiene un peso fundamental, abarcando salud mental, tecnología adecuada para trabajar, entornos colaborativos, entre demandas relacionadas al bienestar y clima laboral favorable.

Sin embargo, a pesar de esta realidad, la mayoría de empresas todavía no implementa un sistema eficaz de compensaciones y beneficios, y no tiene en claro cómo llevar a cabo un conjunto de políticas de bienestar.

Bienestar, reconocimiento y beneficios flexibles ganan protagonismo

La brecha entre lo que esperan los colaboradores y lo que ofrecen las organizaciones se ha convertido en uno de los principales desafíos para las áreas de Capital Humano. Mientras las personas demandan experiencias laborales más personalizadas, muchas compañías continúan diseñando propuestas de valor homogéneas, sin contemplar las distintas etapas de vida, necesidades y expectativas de sus equipos.

En este contexto, los beneficios flexibles comienzan a ganar protagonismo. Programas de bienestar emocional, días libres adicionales, esquemas de trabajo adaptables, capacitaciones, oportunidades de desarrollo profesional y reconocimientos personalizados son algunas de las iniciativas que están logrando una mayor valoración por parte de los colaboradores.

trabajo en equipo.jpg Buscan beneficios flexibles.

La clave ya no pasa únicamente por cuánto paga una empresa, sino por cómo construye una experiencia integral para quienes forman parte de ella. De hecho, numerosas investigaciones internacionales muestran que el reconocimiento, las oportunidades de crecimiento y la calidad del liderazgo tienen una incidencia directa sobre los niveles de compromiso y permanencia.

El desafío de las empresas para atraer y retener talento

Para las organizaciones, esto representa un cambio de paradigma. Ya no alcanza con revisar salarios una vez al año o incorporar beneficios aislados. Es necesario desarrollar estrategias de compensaciones y beneficios alineadas con las necesidades reales de las personas, sustentadas en información de mercado y acompañadas por una cultura organizacional coherente.

El desafío para 2026 será encontrar el equilibrio entre competitividad salarial, sostenibilidad económica y bienestar de los colaboradores. Aquellas empresas que logren comprender esta nueva realidad estarán mejor posicionadas para atraer talento, fortalecer su marca empleadora y construir equipos más comprometidos en un mercado laboral cada vez más exigente.

Porque si bien el salario continúa siendo un factor relevante, la evidencia demuestra que ya no es el único elemento que determina dónde una persona elige trabajar, crecer y permanecer.

Capacitación para profesionales de Recursos Humanos

La consultora Gestión Capital Humano organiza un Taller de Formación Ejecutiva para profesionales de RRHH, en donde dictará las claves para desarrollar un sistema de compensación variable en una empresa.

Este taller será presentado por Paula Pía Ariet, Economista experta en Compensaciones & Beneficios.

Los interesados pueden ingresar al siguiente link y completar el formulario de inscripción para ser contactados y recibir información sobre precios y promociones disponibles: https://forms.gle/sfUdqFaaKRuAuHFq5

gestion capital humano

Por Mariano Wiunkhaus, Analista de Marketing de Gestión Capital Humano.