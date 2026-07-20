Con aumento incluido: así quedaron los sueldos de las empleadas domésticas en julio de 2026

Los sueldos de julio de las empleadas domésticas incorporan un aumento del 1,4% , el último tramo del esquema de incrementos definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización alcanza tanto a las trabajadoras mensualizadas como a quienes cobran por hora, siempre que estén debidamente registradas.

Con esta suba, las remuneraciones del sector acumulan un incremento del 6,3% en los últimos cuatro meses , luego de las actualizaciones aplicadas entre abril y julio.

Mediante la Resolución 4/2026 , la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció un cronograma de aumentos salariales que culmina con la actualización correspondiente a julio.

El servicio doméstico tuvo una actualización de 6,3% en los últimos cuatro meses.

Abril: aumento del 1,8% respecto de los salarios de marzo, más la incorporación del 50% de la suma no remunerativa acordada ese mes.

respecto de los salarios de marzo, más la incorporación del acordada ese mes. Mayo: aumento del 1,6% sobre los salarios de abril.

sobre los salarios de abril. Junio: aumento del 1,5% respecto de mayo.

respecto de mayo. Julio: aumento del 1,4% sobre los salarios de junio, más la incorporación del 50% restante de la suma no remunerativa acordada en marzo.

De esta manera, las actualizaciones aplicadas entre abril y julio son acumulativas y representan un incremento total del 6,3%. La escala salarial rige tanto para el personal mensualizado como para quienes perciben una remuneración por hora, siempre que la relación laboral esté formalmente registrada.

Sueldos de las empleadas domésticas en julio

Según confirmó la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), la escala salarial correspondiente a julio —que se liquida en los haberes que se pagan en agosto— quedó establecida de la siguiente manera.

Tareas generales

Con retiro: $3.733,72 por hora | $458.053,22 mensuales.

Sin retiro: $3.996,45 por hora | $505.302,76 mensuales.

Supervisores

Con retiro: $4.438,77 por hora | $553.725,91 mensuales.

Sin retiro: $4.829,13 por hora | $612.673,11 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.223,25 por hora | $517.006,43 mensuales.

Sin retiro: $4.597,18 por hora | $571.426,17 mensuales.

Trabajadoras de tareas generales con retiro alcanzan un salario mensual de $458.053,22.

Caseros

Sin retiro: $3.996,45 por hora | $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.996,45 por hora | $505.302,76 mensuales.

Sin retiro: $4.435,86 por hora | $558.972,92 mensuales.

De esta manera, las empleadas domésticas registradas percibirán en julio los valores actualizados tanto para el pago por hora como para los salarios mensuales. En adelante, el sector quedará a la espera de una nueva negociación paritaria que defina futuras actualizaciones salariales.