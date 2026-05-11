"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 11 al 16 de mayo

Por Sitio Andino Departamentales 11 de mayo de 2026 - 10:00
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 11 al 16 de mayo, el programa visitará los distintos departamentos.
Belgrano. Centro de Salud 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9.30. Nueva Ciudad. Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 10.30. Belgrano. Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 11.30. Pedro Molina. Oruro 2673. Entre Alcorta y Montevideo. A las 12.30.
Las Heras
El Plumerillo. CECRyS 15. Barrio Independencia. Aguado y Chile. A las 9.30. El Plumerillo. CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 10.30. El Zapallar. CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.
General Alvear
Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9. Ciudad. Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al oeste de la ruta 143. A las 10.45.
Maipú
Coquimbito. Barrio San Francisco. Cancha de Fútbol. A las 9.30. Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 10. Colonia Bombal. Asociación de la colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 11. Colonia Bombal. San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 12.
Santa Rosa
La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 15. La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 15.30. La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura. A las 16.
Tunuyán
Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 10. El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.30. Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.30. Martes 12
Guaymallén
Puente de Hierro. Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30. El Bermejo. Barrio San Jorge. SUM San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11. El Bermejo. Plaza del Barrio Alameda. Allayme y Guerra . A las 11.45. El Bermejo. Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 12.30.
Godoy Cruz
Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9. Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10. Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11. Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12. Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.
Maipú
Luzuriaga. Barrio Renacer. Manzana C. Casa 4. A las 9.30. Gutiérrez. Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30. Gutiérrez. Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 11.
Luján
Vertientes del Pedemonte. Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30. Vertientes del Pedemonte. Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10. Vertientes del Pedemonte. Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30. Chacras de Coria. Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán.
Junín
Rodríguez Peña. SUM A las 10. Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC A las 11.
San Rafael
Villa 25 de Mayo. Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.
Tupungato
Ciudad. Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.
La Paz
Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9. Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20. Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40. Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.
Malargüe
Ciudad. Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30. Miércoles 13
Maipú
Luzuriaga. Barrio Amas de Casa Manzana C. Casa 7. Espacio Verde. A las 9.30. Ciudad. Barrio El Rosal II. Manzana B. Casa 3. A las 10.30. Ciudad. Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Serra. A las 11.30.
San Carlos
Chilecito. Plaza Distrital. A las 10. Chilecito. Carril Nacional y calle Puerta. A las 10.30. Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 11.30. Tres Esquinas. Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.
Tunuyán
Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10. Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.30. Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.30.
Luján
Las Compuertas. Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 9.30. Las Compuertas. Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30. Las Compuertas. Unión Vecinal entre Cielos y Montañas. A las 11.30.
Junín
Barriales. Delegación Municipal. A las 10. Barriales. Barrio Sismo 28. CIC A las 11.
Guaymallén
Dorrego. Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30. Las Cañas. Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30. Jesús Nazareno. Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30. Jesús Nazareno. Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 12.30.
Las Heras
El Algarrobal. SUM La Esperanza. Barrio La Esperanza. Manzana 3. Casa 3. A las 9.30. El Algarrobal. Merendero Mamás del Corazón. Callejón Rivas. A las 10.30. El Borbollón. CEDRyS 12. Ruta Provincial 23 y Paso Hondo. A las 11.30.
Lavalle
Costa de Araujo. Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9. Costa de Araujo. Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30. Costa de Araujo. Calle Eva Perón y Circunvalación. Casa de María Santana. A las 10. Costa de Araujo. Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 10.30.
Rivadavia
Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 10. Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 10.15. Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 10.30.
San Martín
Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 9. Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10. Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11. Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B. Casa 1. A las 12. Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 12.30.
San Rafael
El Cerrito. El Cerrito. Plaza. A las 9.
General Alvear
Alvear Oeste. Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9. Ciudad. Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC A las 10.45. Jueves 14
Godoy Cruz
Villa Marini. Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9. Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H. A las 10. San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11. Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12. Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM Segundo Sombra s/n. A las 13. Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.
San Carlos
Eugenio Bustos. Paraje. El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10. Eugenio Bustos. Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11. Eugenio Bustos. Calle Cobos y Libertad. A las 12.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata. Informador Turístico. A las 10. Polvaredas. Destacamento Policial. A las 11.30. Punta de Vacas. Centro de Salud. A las 12. Puente del Inca. Playa de estacionamiento. A las 12.30.
Junín
Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10. Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30. Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Luján
Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30. Perdriel. Barrio Viña Costa Flores. Manzana D. Casa 9. A las 10.30. Perdriel. Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
Tupungato
Anchoris. Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela Isla Soledad. A las 10.
Lavalle
Costa de Araujo. Calle Morón y Ruta 142. A las 9. Costa de Araujo. Calle Estrella y El Carmen. A las 9.30. Gustavo André. Calle El Carmen y Los Olivos. A las 10. Gustavo André. Barrio El Cultural. A las 10.30. Gustavo André. Calle Cortadera y Moyano. A las 11. Gustavo André. Calle Moyano s/n. Cancha de bochas. A las 11.30.
San Rafael
Cuadro Nacional. Paraje. La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9. Cuadro Nacional. Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10. Cuadro Nacional. Paraje. Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10.30. Cuadro Nacional. Paraje. Cuadro Bombal. Escuela 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 12.45. Viernes 15
Lavalle
La Colmena. Barrio La Colmena. A las 9. Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 9.30. Jocolí Viejo. Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10. Jocolí Viejo. Barrio Jarillero II. A las 10.30.
Las Heras
El Plumerillo. CEDRyS 8. Barrio Santa Teresita. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30. El Plumerillo. Barrio Belgrano. Gimnasio 10. Matheu y Martino. A las 10.30. El Plumerillo. Barrio 26 de Enero. Playón deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 11.30.
San Rafael
Las Paredes. Paraje. El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9. Las Paredes. Paraje. El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10.40.
General Alvear
Bowen. Calle 19 y C. A las 9. Bowen. Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45. Alvear Oeste. Barrio El Zangrandi. SUM A las 10.45.
San Martín
Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. A las 9. Montecaseros. Delegación Municipal. A las 10.30.
Capital
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40. Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.
Malargüe
Bardas Blancas. SUM Bardas Blancas. A las 9.
Maipú
Rodeo del Medio. Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas barrio a 100 m de calle Víctor Hugo. A las 9.30. Fray Luis Beltrán. Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30. Fray Luis Beltrán. Mina de Oro y Vargas. A las 11.30. Fray Luis Beltrán. Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.
Tunuyán
Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 10. Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.30. Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30. Sábado 16
Tunuyán
Vista Flores. Calle 9 de Julio y entrada a Loteo Morón. A las 10. Puente del Río. Escuela secundaria. Calle 5 de Diciembre s/n. A las 11.30. Colonia Las Rosas. Barrio Bordelongue. Calle Los Piquilines y Los Algarrobos. A las 12.30.
Las Heras
El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
Rivadavia
Recorrido 1
Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 10. Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11. Ciudad. Barrio SOEM. A las 11.30.
Rivadavia
Recorrido 2
Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 10. Andrade. Playón deportivo. A las 11. Medrano. Tanque de Agua. A las 11.30.
Capital
Recorrido 1
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40. Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. A las 10. Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el provincia de Mendoza derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.