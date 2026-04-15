Contrabando en Lavalle: detuvieron a tres hombres con 43 kilos de hojas de cocaína

Los efectivos hallaron en la camioneta más de 43 kilos de hojas de coca.

Efectivos de la Policía de Mendoza detuvieron en Lavalle a tres hombres en medio de un aparente caso de contrabando, luego de que hallaran en la camioneta en la que se trasladaban más de 43 kilos de hojas de coca y unos 17 millones de pesos.

El procedimiento fue en Ruta 142, a la altura de Lavalle, cuando los sospechosos, presuntamente, viajaban hacia San Juan.

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Tras el hallazgo se activó un importante operativo policial del que participaron efectivos de la Policía contra el Narcotráfico y personal de Arca , entre otros. Los sospechosos quedaron demorados a disposición de la justicia.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de Policía de Mendoza realizaban tareas de inteligencia cuando advirtieron la presencia de una camioneta Toyota Hilux doble cabina, con patente HBH308, en la cual viajaban tres hombres.

Entonces, los uniformados decidieron detener la marcha del rodado e identificar a los ocupantes. Acto seguido requisaron el coche y hallaron 43 kilos de hojas de coca, por lo que se intensificó la requisa.

Allí encontraron también unos $17 millones, por lo que se le dio intervención a la justicia, desde donde ordenaron la aprehensión de los sospechosos.

De esta forma se inició una causa por infracción a la ley de estupefacientes y posible contrabando, en tanto que, en horas de la madrugada, por decisión de ARCA, el dinero fue devuelto al familiar de uno de los detenidos.

En las próximas horas se definirá la situación procesal de los sospechosos.