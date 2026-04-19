19 de abril de 2026
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Lavalle

Negligencia en Lavalle: iba borracho, chocó a un auto estacionado y lesionó a una mujer

El accidente vial ocurrió en Boulevard Belgrano y Garibaldi. El automovilista fue aprehendido tras huir y dio positivo con un dosaje muy elevado.

Accidente vial en Lavalle: así quedó el auto del conductor alcoholizado.

Accidente vial en Lavalle: así quedó el auto del conductor alcoholizado.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Un conductor alcoholizado protagonizó un choque en el departamento de Lavalle, donde impactó contra un auto estacionado y luego intentó huir del lugar. El hecho dejó a una mujer lesionada y terminó con el automovilista imputado tras arrojar un altísimo resultado en el test de alcoholemia.

Cómo fue el accidente vial ocurrido en Lavalle

El siniestro ocurrió alrededor de las 22.35 del sábado en la intersección de Boulevard Belgrano y Garibaldi, cuando un Chevrolet Onix, conducido por un hombre de 36 años, circulaba por la zona y, por motivos que aún se investigan, terminó colisionando contra un Peugeot 504 que se encontraba estacionado.

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El vehículo de la víctima del accidente vial.

El vehículo de la víctima del accidente vial.

Producto del fuerte impacto, una mujer de 31 años que se encontraba dentro del vehículo estacionado, sufrió lesiones y fue asistida en el lugar. Según el diagnóstico médico, presentó politraumatismos leves y un posible latigazo cervical, por lo que recibió atención sanitaria inmediata.

Tras el choque, el conductor del Chevrolet se dio a la fuga del lugar, lo que generó un rápido despliegue policial en la zona. Minutos después, efectivos lograron interceptarlo y someterlo a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo, arrojando un dosaje de 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel ampliamente superior al permitido por la normativa vigente (0,5 g/l).

A raíz del hecho, tomó intervención la Justicia, que dispuso las medidas correspondientes y dio inicio a las actuaciones judiciales para avanzar en la investigación del caso.

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