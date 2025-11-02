2 de noviembre de 2025
Rock en la Nave Cultural Mendoza: una noche con Chancho Va y Flanes para vibrar en vivo

El show en la Nave Cultural Mendoza promete guitarras filosas, visuales en vivo y novedades discográficas de la escena local.

Flanes y un toque junto a Chancho Va en la Nave Cultural Mendoza.

Las entradas anticipadas se encuentran a la venta a un valor promocional de $5.000 y pueden adquirirse por Entradaweb o en la boletería de la sala. El día del show, en taquilla, tendrá un costo de $8.000.

Sobre las bandas que actuarán en la Nave Cultural Mendoza

Flanes, integrado por Juan Farré (voz), Ramiro Ortiz (guitarra), Simón Roldán (bajo) y Diego Vilariño (batería), se ha consolidado como una propuesta original dentro del rock alternativo mendocino. Su estilo combina influencias del rock británico de los 2000 con una impronta local marcada por la experimentación, estructuras armónicas impredecibles, sonidos filosos y melodías elaboradas. En 2024 la banda estrenó “Soy un oso, dame miel”, primer adelanto de una serie de nuevas canciones que anticipan su próximo trabajo discográfico.

La banda llega al escenario con el impulso del lanzamiento de su nueva canción, “Clones”, que cuenta con la voz invitada de Exe Stocco, cantante de la reconocida banda Pasado Verde. El single se acompaña de un videoclip realizado por la artista visual Flor Typek, quien además estará a cargo de las visuales en vivo durante el show, sumando una experiencia audiovisual integral.

image

Por su parte, Chancho Va, con más de dos décadas de trayectoria, mantiene su vigencia con un sonido que mezcla el rock urbano, el alternativo y el pesado, acompañado por letras con contenido social. El grupo está formado por Leandro “Canario” Vilariño (voz, guitarra y composición), Rodrigo Perea (batería), Guillermo Becerra (bajo y coros) y David Nañez (guitarra). A lo largo de su carrera, la banda ha compartido escenarios con reconocidos artistas nacionales y se ha consolidado como una de las referentes del rock mendocino.

El encuentro promete una noche de alta energía y guitarras encendidas, con la vitalidad de la escena rockera mendocina, en uno de los espacios culturales más importantes de la provincia.

