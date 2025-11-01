"Gracias, León Gieco": arte y sensibilidad en una exposición que celebra la esperanza

Por Sitio Andino Departamentales







Quedó inaugurada la muestra “Gracias, León Gieco” en Salas de Arte Libertad de Guaymallén; una propuesta artística protagonizada por los alumnos del Instituto IPSI (Instituto Psicopedagógico de Educación Especial). Durante la apertura, el público pudo también disfrutar de un segmento artístico a cargo de los coros Colgados de la Luna y Cantapueblo.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 5 de noviembre y podrá visitarse de lunes a sábados, de 9 a 19 horas, en Libertad 466 de Villa Nueva, con entrada libre y gratuita.

image Sobre la muestra de León Gieco en Guaymallén Inspirada en la trayectoria del cantautor León Gieco, la muestra propone un recorrido visual y emocional a través del arte. En palabras de la profesora Andrea Reta: “Este espacio de trazos y colores es una invitación a recorrer un universo de canciones que nos transportan a nuestra historia, nuestras emociones y nuestra cultura. Inspirados por la búsqueda de justicia y esperanza, cada obra refleja el compromiso y la sensibilidad que Gieco transmite en su música”.

image “Desde la gratitud por su inspiración y su mensaje de humanidad, reinterpretamos sus melodías con pinceles cargados de pasión y lucha, dando voz a sus letras entre pigmentos. Esta muestra es, simplemente, una forma de decir: Gracias, León Gieco”, agregó.

IPSI es una institución con más de 70 años de trayectoria, dedicada a la atención integral de niños, jóvenes y adultos con discapacidad mental. Su labor se centra en la educación, inclusión y desarrollo social, ofreciendo servicios de escolaridad y centro de día para adolescentes, con un enfoque comprometido y humano.