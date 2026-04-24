24 de abril de 2026
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Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza avanza en un plan estratégico de infancias con apoyo internacional

Tras dos jornadas de trabajo en la Nave Cultural Mendoza, se definió una hoja de ruta y se creó una Mesa Intersectorial para impulsar políticas públicas integrales para niñas y niños.

Plan estrátegico de infancias de la Municipalidad de Mendoza.

Plan estrátegico de infancias de la Municipalidad de Mendoza.

La iniciativa se desarrolla junto a FLACSO Argentina en el marco del programa internacional EPIC-CAP 2030 (Children in All Policies) y posiciona a Mendoza como uno de los cinco municipios del país seleccionados para implementar políticas públicas con enfoque integral en la niñez. El proyecto cuenta además con el acompañamiento de University College London, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

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Diagnóstico y planificación con múltiples actores

El encuentro reunió a representantes del gobierno municipal y provincial, integrantes de los tres poderes del Estado, universidades, organizaciones sociales y equipos técnicos territoriales.

Durante la primera jornada se presentaron los resultados de la Encuesta ECDI 2030 y Entornos de Crianza, aplicada a 459 hogares de la Ciudad, junto con análisis que permitieron identificar problemáticas y desafíos en áreas clave como educación, salud, nutrición, cuidados, participación, protección y ambiente.

En la segunda jornada, en tanto, se avanzó en el diseño de una hoja de ruta con propuestas concretas, definición de plazos y asignación de responsabilidades.

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Marco institucional y continuidad del plan en la Municipalidad de Mendoza

Como resultado, se acordó una instancia complementaria de trabajo para mayo, con el objetivo de completar la planificación y consolidar el plan de acción con acompañamiento técnico del municipio y FLACSO.

El avance del proyecto quedó respaldado por la Ordenanza N° 4210, sancionada por el Concejo Deliberante, que ratifica el convenio de colaboración entre la Municipalidad y FLACSO Argentina.

Además, mediante el Decreto Municipal N° 324, se formalizó la creación de la Mesa Intersectorial de Infancias “Niños/as en todas las políticas”, que tendrá como función diagnosticar, diseñar e impulsar el plan estratégico, promoviendo la articulación entre sectores.

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Las infancias en el centro de la agenda

La conformación de este espacio representa un paso clave para sostener el trabajo conjunto entre actores institucionales y territoriales, garantizando la continuidad del proceso y su implementación.

El proyecto se inscribe en lineamientos internacionales que promueven el desarrollo integral de niñas y niños a través de políticas públicas articuladas, en línea con recomendaciones de organismos como la OMS y UNICEF.

Con estos avances, la Ciudad de Mendoza posiciona a las infancias en el centro de su agenda pública, integrando este enfoque como eje de gestión. El trabajo continuará en mayo con nuevas reuniones de la Mesa Intersectorial, que se realizarán con una periodicidad mínima mensual en el Concejo Deliberante.

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