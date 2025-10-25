25 de octubre de 2025
El arte como puente: Guaymallén y el Instituto IPSI homenajean a León Gieco

La exposición, inspirada en el legado del cantautor argentino León Gieco, abrirá el jueves 30 en las Salas de Arte Libertad de Guaymallén.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén invita a la inauguración de la muestra “Gracias, León Gieco”, una propuesta artística realizada junto al Instituto IPSI (Instituto Psicopedagógico de Educación Especial). El encuentro será el jueves 30 de octubre, a las 20 h, en las Salas de Arte Libertad, con entrada libre y gratuita.

Durante la apertura, el público podrá disfrutar de un segmento artístico a cargo de los coros Colgados de la Luna y Cantapueblo.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 5 de noviembre y podrá visitarse de lunes a sábados, de 9 a 19 horas, en Libertad 466 de Villa Nueva.

image

Acerca de la muestra en Guaymallén

Inspirada en la trayectoria del cantautor León Gieco, la muestra propone un recorrido visual y emocional a través del arte.

En palabras de la profesora Andrea Reta: “Este espacio de trazos y colores es una invitación a recorrer un universo de canciones que nos transportan a nuestra historia, nuestras emociones y nuestra cultura. Inspirados por la búsqueda de justicia y esperanza, cada obra refleja el compromiso y la sensibilidad que Gieco transmite en su música”.

“Desde la gratitud por su inspiración y su mensaje de humanidad, reinterpretamos sus melodías con pinceles cargados de pasión y lucha, dando voz a sus letras entre pigmentos. Esta muestra es, simplemente, una forma de decir: Gracias, León Gieco”, agregó.

Sobre el Instituto IPSI

El Instituto Psicopedagógico de Educación Especial es una institución con más de 70 años de trayectoria, dedicada a la atención integral de niños, jóvenes y adultos con discapacidad mental. Su labor se centra en la educación, inclusión y desarrollo social, ofreciendo servicios de escolaridad y centro de día para adolescentes, con un enfoque comprometido y humano.

