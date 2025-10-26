La Casa de la Cultura de Godoy Cruz presenta un concierto que une la guitarra moderna y el laúd renacentista

Concierto en la Casa de la Cultura de Godoy Cruz.

Una interesante propuesta cultural se aproxima a la Casa de la Cultura y la Memoria del departamento de Godoy Cruz . Se trata de un espectáculo que reúne dos estilos para interpretar instrumentos de cuerda.

Este encuentro unirá al guitarrista Federico Tomba , con sonidos de raíz latinoamericana. Por otro lado, “De Motu Cordis” , que interpretará música renacentista inglesa, italiana e hispánica en laúd.

El cancionero del primero incluirá obras de Agustín Barrios, Astor Piazzolla, Héctor Ayala y Juan Gallino . Mientras tanto, la dupla de Federico Berthet y Gregorio Fernández Romano sacará a relucir piezas del siglo XVI y XVII.

De esta manera, el día 7 de noviembre a las 21.00 horas, el centro cultural de calle Lavalle 88 trae una experiencia que cruza épocas, estilos y geografías, desde el Sueño de Polífilo hasta el pulso contemporáneo de Cuyo.

Asimismo, el valor de la entrada general será de $10.000 (alias: pulsarencuyo – a nombre de Federico Tomba).

image

Acerca de los artistas que se presentarán en Godoy Cruz

Motucord (nombre abreviado de De Motu Cordis): Es un dúo de laudes renacentistas, dedicado a la música del siglo XVI y XVII.

Particularmente, el periodo Isabelino inglés, así como el italiano e hispánico.

Durante el 2023 y hasta la actualidad, concentran sus ensayos en el estudio de obras y tratados de la época.

“Consideramos al estudio como una práctica de invocación a la belleza, al pensamiento y la creación de la Música para Laúd, es el único camino posible para abordar el espíritu de la época”, manifiestan los artistas.

Federico Tomba: Se destacan sus estudios con los maestros Eduardo Isaac (Paraná, Entre Ríos) y Víctor Villadangosn (Buenos Aires).

Además, ha tomado clases magistrales con los guitarristas Nora Buchman (Alemania), Omar Cyrulnik (Argentina), Carlos Pérez (Chile) y Javier Bravo (Argentina).

Finalmente, entre sus presentaciones se destacan el ciclo DVR (“De lo Virtual a lo Real”) y su actuación solista en el Concierto de Aranjuez, con la Orquesta Barroca de Mendoza.