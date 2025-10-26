La emblemática Fuente de plaza Independencia entra en mantenimiento por tres días

La Municipalidad de Mendoza informa que la Fuente de Aguas Danzantes, ubicada en plaza Independencia, permanecerá fuera de funcionamiento del lunes 27 al miércoles 29 de octubre, debido a tareas de mantenimiento general.
El clásico show de agua, música y luces de plaza Independencia será sometido a tareas de mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento.
Este tradicional atractivo mendocino ofrece espectáculos únicos en los que agua, luces y música se combinan para brindar experiencias inolvidables a vecinos y turistas. Con el objetivo de asegurar su óptimo funcionamiento y garantizar la seguridad del espectáculo, se realizarán trabajos técnicos de limpieza, revisión de bombas, luminarias y componentes electrónicos.
Las funciones se retomarán con normalidad a partir del jueves 30 de octubre, para que mendocinos y visitantes puedan seguir disfrutando de este clásico show en el corazón de la Ciudad