Atractivos de la Ciudad de Mendoza

La emblemática Fuente de plaza Independencia entra en mantenimiento por tres días

El clásico show de agua, música y luces de plaza Independencia será sometido a tareas de mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento.

La fuente de la plaza Independencia estará en mantenimiento por tres días.

Este tradicional atractivo mendocino ofrece espectáculos únicos en los que agua, luces y música se combinan para brindar experiencias inolvidables a vecinos y turistas. Con el objetivo de asegurar su óptimo funcionamiento y garantizar la seguridad del espectáculo, se realizarán trabajos técnicos de limpieza, revisión de bombas, luminarias y componentes electrónicos.

image

El normal funcionamiento de la Fuente de la plaza Independencia regresará el jueves 30 de octubre

Las funciones se retomarán con normalidad a partir del jueves 30 de octubre, para que mendocinos y visitantes puedan seguir disfrutando de este clásico show en el corazón de la Ciudad

