Convenio

Ciudad de Mendoza y Club Barrio Cano firman acuerdo para una escuela de verano

Con la presencia del intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, la iniciativa busca ofrecer un espacio de recreación deportiva para niños y niñas durante las vacaciones.

Foto: Mun. de Ciudad
La ciudad de Mendoza y el Club Social y Deportivo Barrio Cano firmaron un acuerdo para garantizar una escuela de verano para niños y niñas durante la próxima temporada de vacaciones. La iniciativa busca promover el deporte, la recreación y la inclusión social, con aportes de ambos sectores en materiales y espacios.

Acuerdo entre Ciudad y el Club Cano para una escuela de verano: de qué trata

El convenio permitirá que el club aporte su infraestructura, mientras que la Municipalidad brindará personal (profesores, guardavidas y técnicos), materiales deportivos, pintura para la pileta y apoyo en mantenimiento, incluyendo poda, limpieza y acondicionamiento de camarines.

En el marco de esta colaboración, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, estuvo presente en la firma y destacó la importancia del trabajo conjunto: “Estos espacios promueven la recreación, el deporte y fortalecen el sentido de comunidad. Agradezco a la comisión directiva por su compromiso y esfuerzo, porque su trabajo voluntario es clave para que la Ciudad siga creciendo con más oportunidades para todos ”.

Por su parte, Carina Fuentes, presidenta del Club Cano, resaltó el impacto del convenio: “Gracias al apoyo de la Municipalidad, podemos continuar con la escuela de verano y ofrecer más actividades para los chicos. Además, recibimos ayuda con pintura, poda y limpieza, y próximamente concretaremos una cancha de tejo para nuestros socios. Es una gran ayuda para el club y la comunidad ”.

