Ciudad de Mendoza y Club Barrio Cano firman acuerdo para una escuela de verano

La ciudad de Mendoza y el Club Social y Deportivo Barrio Cano firmaron un acuerdo para garantizar una escuela de verano para niños y niñas durante la próxima temporada de vacaciones. La iniciativa busca promover el deporte, la recreación y la inclusión social, con aportes de ambos sectores en materiales y espacios.

Ciudad - Club Cano (1) Foto: Mun. de Ciudad Acuerdo entre Ciudad y el Club Cano para una escuela de verano: de qué trata El convenio permitirá que el club aporte su infraestructura, mientras que la Municipalidad brindará personal (profesores, guardavidas y técnicos), materiales deportivos, pintura para la pileta y apoyo en mantenimiento, incluyendo poda, limpieza y acondicionamiento de camarines.

En el marco de esta colaboración, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, estuvo presente en la firma y destacó la importancia del trabajo conjunto: “Estos espacios promueven la recreación, el deporte y fortalecen el sentido de comunidad. Agradezco a la comisión directiva por su compromiso y esfuerzo, porque su trabajo voluntario es clave para que la Ciudad siga creciendo con más oportunidades para todos ”.

Ciudad - Club Cano Foto: Mun. de Ciudad Por su parte, Carina Fuentes, presidenta del Club Cano, resaltó el impacto del convenio: “Gracias al apoyo de la Municipalidad, podemos continuar con la escuela de verano y ofrecer más actividades para los chicos. Además, recibimos ayuda con pintura, poda y limpieza, y próximamente concretaremos una cancha de tejo para nuestros socios. Es una gran ayuda para el club y la comunidad ”.

