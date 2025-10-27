Elecciones 2025: Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza

Tras los resultados de las elecciones 2025 de este domingo, Mendoza ya tiene definidos a los cinco diputados nacionales que representarán a la provincia en la Cámara baja a partir del 10 de diciembre de 2025. Cómo queda la representación mendocina en el Congreso.

Los ganadores de estas legislativas fueron Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez, Julieta Metral Asensio y Emir Félix , en el marco de una elección que reconfigura la representación mendocina en el Congreso y que consolida el predominio del oficialismo provincial y nacional en el distrito.

La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo un triunfo contundente y logró quedarse con cuatro de las cinco bancas en juego, dejando en manos del justicialismo el único escaño restante. Esa distribución anticipa una etapa legislativa con una mayoría alineada a los proyectos del Gobierno nacional y del Ejecutivo provincial.

Luis Petri , dirigente radical de San Martín y una de las figuras de mayor peso político de la provincia en los últimos tiempos. Regresa al Congreso tras su paso como diputado nacional entre 2013 y 2021. Su desembarco en la nueva Cámara se da con un rol fortalecido dentro del armado nacional del oficialismo, en un contexto donde su nombre suena también como articulador en temas de seguridad y defensa, ejes que marcaron su trayectoria pública. En las elecciones de 2023 fue la gran sorpresa, cuando compitió en las PASO dentro de Cambia Mendoza como precandidato a gobernador, con un sorpresivo 17% de los votos en la interna. A partir de ahí fue ganando poder dentro del radicalismo, pese a que se afilió a La Libertad Avanza horas antes del cierre de listas para estas elecciones.

Pamela Verasay, contadora y referente histórica de la UCR mendocina, extenderá su presencia legislativa en el Congreso por cuatro años más. Con experiencia tanto en Diputados como en el Senado. Su continuidad refuerza la presencia radical dentro de la coalición oficialista.

Álvaro Martínez, abogado. Renueva su banca como parte de La Libertad Avanza. Proveniente de las filas del PRO, responde políticamente a Omar De Marchi.

Julieta Metral Asensio, abogada sanrafaelina, será una de las caras nuevas de la delegación mendocina. Llega con un perfil joven y técnico. Fue postulada por La Libertad Avanza y se convirtió en la sorpesa de esta elección.

Emir Félix, ex intendente de San Rafael, presidente del PJ provincial, será la voz del peronismo mendocino en la Cámara baja. Su llegada al Congreso le permitirá a la oposición mantener presencia el Congreso.

Con esta nueva composición, Mendoza encarará el próximo período legislativo con una delegación mayoritariamente oficialista.

Continúan en sus bancas Lourdes Arrieta (Coherencia, ex LLA), Mercedes Llano (PD, bloque LLA), Facundo Correa Llano (LLA), Martín Aveiro (PJ) y Lisandro Nieri (UCR).