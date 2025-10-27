El dólar se derrumba tras el triunfo del oficialismo en las elecciones 2025.

Tras el contundente triunfo del oficialismo en las elecciones 2025 , este lunes el dólar minorista en el Banco Nación cayó $145 y cotiza a $ 1.370 , mientras que el mayorista , que había terminado el viernes a $1.492, se desploma a $1.345 . A su vez, las acciones argentinas subieron hasta 50% en Wall Street.

En otras entidades financieras , cerca de las 10 de la mañana, se encontraban precios apenas por arriba, rondeando los $1400. Lo mismo sucedió con en el tipo de cambio oficial mayorista. El viernes cerró a centavos del techo de la banda de flotación, pero luego de los comicios, abrió a $1405, equivalente a una caída diaria de $86,72.

En cuanto a los financieros, también tuvieron fuertes caídas: el dólar MEP apareció a $1377,97, un desplome de $171,47 (-11,1%); y el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió a $1369,96 (-12,6%).

Esto se da tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones 2025 , que se impuso a nivel nacional con más del 40% de los votos y logró amplia diferencia con el peronismo.

Crecen los bonos y las acciones argentinas

En Wall Street, las cotizaciones en dólares de acciones y bonos argentinos también se disparan. Esto refleja la fuerte reacción favorable de los inversores ante el nuevo escenario político local, aunque se dieron en un contexto de bajo volumen y precios todavía iniciales, esperando mayor solidez conforme avance la jornada.

Los títulos Globales, con ley extranjera, avanzaron hasta 25%, mientras los ADR subieron hasta 50%, con Banco Supervielle al frente. YPF, por su parte, trepó 35%, Vista Energy, un 30%, y Grupo Financiero Galicia, un 45%.

Los bonos de la deuda argentina, por su parte, ganaron entre 20% y 22%. El riesgo país se mantiene por encima de los 1000 puntos. Fuente: Ámbito/ Infobae/ La Nación.