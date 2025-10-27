El dólar se derrumba tras el triunfo del oficialismo en las elecciones 2025.

Tras el contundente triunfo del oficialismo en las elecciones 2025, este lunes el dólar minorista en el Banco Nación cayó $145 y cotiza a $1.370, mientras que el mayorista, que había terminado el viernes a $1.492, se desploma a $1.345. A su vez, las acciones argentinas subieron hasta 50% en Wall Street.
En otras entidades financieras, cerca de las 10 de la mañana, se encontraban precios apenas por arriba, rondeando los $1400. Lo mismo sucedió con en el tipo de cambio oficial mayorista. El viernes cerró a centavos del techo de la banda de flotación, pero luego de los comicios, abrió a $1405, equivalente a una caída diaria de $86,72.
En cuanto a los financieros, también tuvieron fuertes caídas: el dólar MEP apareció a $1377,97, un desplome de $171,47 (-11,1%); y el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió a $1369,96 (-12,6%).
En Wall Street, las cotizaciones en dólares de acciones y bonos argentinos también se disparan. Esto refleja la fuerte reacción favorable de los inversores ante el nuevo escenario político local, aunque se dieron en un contexto de bajo volumen y precios todavía iniciales, esperando mayor solidez conforme avance la jornada.
Los títulos Globales, con ley extranjera, avanzaron hasta 25%, mientras los ADR subieron hasta 50%, con Banco Supervielle al frente. YPF, por su parte, trepó 35%, Vista Energy, un 30%, y Grupo Financiero Galicia, un 45%.
Los bonos de la deuda argentina, por su parte, ganaron entre 20% y 22%. El riesgo país se mantiene por encima de los 1000 puntos. Fuente: Ámbito/ Infobae/ La Nación.