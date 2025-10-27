Euforia en mercados: las acciones y los bonos suben fuerte tras el triunfo libertario

Las acciones argentinas y los bonos soberanos en dólares registraron fuertes subas este lunes, en la primera rueda posterior al triunfo libertario en las elecciones legislativas 2025 . Los movimientos se observaron tanto en el mercado de Nueva York como en las operaciones previas a la apertura, impulsados por la reacción inmediata de los inversores ante el nuevo escenario político y las expectativas por el dólar y el rumbo económico.

En el segmento de bonos Globales , los títulos Global 2030, Global 2035, Global 2038 y Global 2041 mostraron incrementos del 15,64% , 23,89% , 22,62% y 22,99% respectivamente, tomando como referencia los precios del cierre del viernes. Operadores señalaron que el alza refleja un reposicionamiento de fondos internacionales y una lectura optimista sobre la posibilidad de avanzar en reformas económicas tras la victoria de Javier Milei .

De manera paralela, los ADRs argentinos también exhibieron alzas destacadas. El sector bancario fue el que encabezó las mejoras: Banco Galicia saltó de 35,43 a 47,82 dólares ( +34,97% ), Banco Macro creció de 57,48 a 77,57 dólares ( +34,95% ), mientras que BBVA Argentina avanzó 34,82% , desde 10,11 a 13,63 dólares. Supervielle también tuvo un fuerte incremento, con una suba del 32,39% .

Entre las empresas de mayor capitalización, los movimientos fueron más moderados. Mercado Libre avanzó un 4,58% , Globant subió 2,69% y Tenaris lo hizo un 1,29% , acompañando la tendencia general.

La reacción también se vio en otros segmentos del mercado. El dólar cripto, que suele anticipar expectativas cuando los mercados están cerrados, cayó cerca del 5% luego de conocerse los primeros resultados electorales, con un incremento notable en los volúmenes de venta y opera en torno a $ 1.460.

Analistas internacionales destacaron el impacto político en las cotizaciones. Alejo Czerwonko, de UBS Global Wealth Management, afirmó que “la magnitud de la victoria de Milei se ubica en el extremo más optimista de las expectativas previas”. Por su parte, Christine Reed, gestora de deuda en Ninety One, señaló que “esperamos una fuerte recuperación en los precios de los activos, liderada por los bonos en dólares”.

En tanto, Matías Montes, estratega de EMFI Securities, sostuvo que el peso podría mostrar una recuperación en el corto plazo, dado que “el mercado estaba demasiado posicionado en dólares antes de la elección”.

Expectativas por el dólar oficial tras el triunfo de La Libertad Avanza

Este escenario aumenta las expectativas sobre cómo abrirá el dólar oficial en el país. El pasado viernes, en el Banco Nación cerró a $ 1.465 para la compra y $ 1.515 para la venta. Mientras que el dólar mayorista lo hizo a $ 1.470 y $ 1.479 para ambas puntas.

A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas el precio era de $ 1.470 y $ 1.520. En tanto, el MEP se ubicó en $ 1.533 y el Contado con Liquidación en $ 1.551. Por su parte, el dólar “blue” en Mendoza cerró en $ 1.505 y $ 1.525 para ambas cotizaciones. Fuente: Ámbito, iProfesional, Agencia NA.