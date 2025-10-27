27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de octubre de 2025

Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este lunes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de octubre de 2025

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
El mercado celebra el triunfo libertario: así reaccionan las acciones argentinas en Wall Street.
Expectativas por el dólar

Euforia en mercados: las acciones y los bonos suben fuerte tras el triunfo libertario
elecciones 2025: que mirar esta noche y esperar para manana en la economia y los mercados
Mercados y votos

Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, lunes 27 de octubre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.505.
  • Para la venta a $1.525.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, lunes 27 de octubre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.549,07 para la compra;
  • A $1.550,40 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.500,85 para la compra;
  • A $1.582,22 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.904,50 para la compra;
  • A $1.969,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, lunes 27 de octubre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.680 para la compra;
  • En $1.780 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $631 para la compra;
  • A $1.583,88 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 26 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 25 de octubre de 2025

Estados Unidos y otra compra millonaria de pesos para controlar el dólar antes de las elecciones

Expectativa y cautela del mercado: el dólar al borde del límite antes de las elecciones

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre de 2025

Caputo ratificó el plan: "Estoy cómodo con el dólar a $1.500" y se mostró contento con la intervención de EE.UU.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: quiénes cobran este lunes 27 de octubre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este lunes 27 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Petri y Cornejo le dieron el mejor triunfo a Milei de todo el país.
Elecciones 2025

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Te Puede Interesar

Luis Petri se impuso en la provincia de Mendoza y celebró lo que definió como el triunfo más relevante de Mendoza
Victoria de LLA - Cambia Mendoza

Luis Petri tras el triunfo: "Mendoza es la cuna de la libertad y hoy abrazó esas ideas"

Por Sitio Andino Política
Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas.
Mensaje

Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas

Por Sitio Andino Política
Petri y Cornejo, los grandes ganadores de la jornada
Elecciones 2025

Ganadores y perdedores de una elección pro oficialista en Mendoza

Por Facundo La Rosa