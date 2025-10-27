Elecciones 2025 en Mendoza: cómo votó mi mesa

Este domingo 26 de octubre se llevaron adelante las elecciones 2025 legislativas en Argentina y Mendoza. Más de 36 millones de argentinos estuvieron habilitados para votar, de ellos poco más de 1,5 millones corresponden a la provincia de Mendoza. Los resultados oficiales, publicados por la Cámara Nacional Electoral (CNE), arrojaron un amplio triunfo de La Libertad Avanza en todo el país.
En el caso de la provincia de Mendoza, la victoria fue contundente: 53.6% para La Libertad Avanza, 25.2% para el frente Fuerza Justicialista, 8% para el Partido Verde, 5.4% para el Frente Libertario Demócrata, 3,4% para el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 3%para la alianza Defendamos Mendoza. Provincias Unidas, 1% para Protectora y 0.4% el Movimiento al Socialismo.
En este contexto, el gobierno nacional puso a disposición una herramienta que permite segmentar los votos por provincia, barrio o hasta mesa electoral.
La Cámara Nacional Electoral(CNE) habilitó un sistema en línea que permite acceder a los datos oficiales de escrutinio provisorio. Ingresando al sitio www.resultados.elecciones.gob.ar, cada votante puede seleccionar su distrito, establecimiento y número de mesa para conocer el detalle de los votos obtenidos por cada lista.
Elecciones 2025: cómo voto mi mesa
Mediante la web oficial es posible seguir el recuento de votos de las elecciones de este domingo sin intermediarios, en cualquiera de los 24 distritos del país.
En la página oficial se debe ingresar primero por categoría, luego distrito, escuela y mesa. Allí podés consultar y descargar el telegrama escaneado de la mesa en la que votaste.
Para saber en detalle los resultados de tu mesa y colegio electoral, deberás seguir los siguientes pasos: